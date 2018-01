Bolsas européias operam em alta; Londres sobe com mineradoras Os ganhos entre as ações das mineradoras sustentam as bolsas de valores em alta na Europa, especialmente a Bolsa de Londres, onde têm maior representatividade. O bom desempenho destes papéis suavizou o impacto dos balanços do Deutsche Bank e da fabricante de pneus Continental. Às 9h34 (de Brasília), o índice FT-100, de Londres, subia 0,62%; o índice Xetra-DAX, de Frankfurt, avançava 0,28%; e o CAC-40, de Paris, registrava alta de 0,17%. As ações da BHP Billiton e da Rio Tinto subiram mais de 1%, influenciadas pelo quinto recorde de alta nos preços do zinco, estabelecido ontem, e pelos ganhos recentes do ouro. As ações da Xstrata subiram mais de 2%. Já os papéis das grandes companhias de petróleo européias, como BP e Total, também avançaram, apesar da queda recente dos preços. A BP disse ontem que o chefe de sua problemática divisão do Alasca, Steve Marshall, está deixando a companhia. Os papéis do Deutsche Bank caíram com a divulgação pelo banco de queda de 32% em sua receita, para 700 milhões de euros no terceiro trimestre. O lucro líquido do trimestre subiu 24,7% no trimestre, para 1,24 bilhão de euros (US$ 1,58 bilhão). Mas, apesar da retração das ações do Deutsche, o segmento de modo geral era impulsionado pelo noticiário italiano. O Banco Popolare di Verona e Novara e o Banca Popolare Italiana anunciaram a assinatura de um memorando de entendimentos estabelecendo as condições para a fusão de suas operações. As ações do BPVN subiram 2% mais cedo e as do BPI ganharam 1,5%. As ações da fabricante de pneus Continental caíram mais de 1%, refletindo divulgação de queda de 27% no lucro líquido do terceiro trimestre, para 235 milhões de euros, por conta da apreciação de 40% nos preços da borracha e outros fatores extraordinários. As informações são da Dow Jones.