Bolsas européias operam em alta, mas mantêm cautela As principais bolsas de valores européias sobem sustentadas pelas ações do setor de tecnologia, depois da companhia holandesa de equipamentos para fabricação de chips ASML informar lucro acima do projetado pelos analistas. Mas o movimento nas principais praças da região é marcado também pela cautela diante dos eventos econômicos nos EUA e do conflito no Oriente Médio. Às 9h21 (de Brasília), o índice FT-100, de Londres, subia 0,32%; o índice Xetra-DAX, de Frankfurt, operava em alta de 0,55%; e o CAC-40, de Paris, registrava ganho de 0,40%. As ações da ASML subiram 3,4%, com a revelação de que obteve lucro líquido no segundo trimestre de US$ 210 milhões, 49% acima do mesmo período do ano passado. As vendas avançaram 23%. Também no setor, os papéis da anglo-holandesa provedora de tecnologia de informação Lógica CMG subiram 2,2%, depois de informar que seu desempenho no primeiro semestre está em linha com as expectativas de maio, já que a demanda em seu mercado continua sólida. As ações da Nokia e da Ericsson operavam em alta de 3,7%. Os papéis da siderúrgica alemã ThyssenKrupp subiram 2,4%, com anúncio de que prevê lucro antes de impostos no terceiro trimestre acima de 750 milhões de euros (US$ 943 milhões) - 577 milhões de euros no mesmo período do ano passado. As informações são da Dow Jones.