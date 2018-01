Bolsas européias operam em baixa; ações da Bayer sobem As principais bolsas européias operam em baixa hoje, com a valorização do euro sobre o dólar prejudicando as ações de companhias exportadoras, como a alemã SAP (-1%). As perdas, no entanto, são contidas por ganhos de empresas ligadas a commodities e pela alta de 2,2% da Bayer. O conglomerado químico e farmacêutico Bayer anunciou que obteve lucro líquido de 320 milhões de euros (US$ 419 milhões) no terceiro trimestre deste ano. Embora menor que o resultado de 493 milhões de euros anunciado em igual período do ano passado, o número veio bem acima do lucro de 201 milhões de euros esperado por analistas. A receita da companhia cresceu 26% nessa base de comparação. Em Londres, mineradoras como Rio Tinto e BHP Billiton viam suas ações subirem mais de 0,7%, enquanto os papéis das petrolíferas BP e Royal Dutch Shell avançavam 0,3%. Mas o sentimento no mercado britânico é prejudicado por preocupações com a BAE Systems. As ações da empresa de segurança perdiam 2,7%, com a notícia de que a Arábia Saudita pode transferir um contrato de 76 bilhões de libras (US$ 146 bilhões) para a compra de 72 aviões de combate para a francesa Dassault Aviation. Com fraco volume, os papéis da Dassault ganhavam 0,8%. Mas as companhias do setor imobiliário avançam, depois que a Wilson Bowden confirmou que está em discussões preliminares com diversas partes sobre uma possível oferta de compra pela empresa. Suas ações ganhavam 13% e puxavam as da Persimmon (+1,9%), George Wimpey (+3%) e Bovis Homes (+2,8%). Às 9 horas, o índice FT-100, da Bolsa de Londres, recuava 0,65%. Em Frankfurt, o índice Dax perdia 0,94% e na Bolsa de Paris o índice CAC-40 caía 0,59%. As informações são de agências internacionais.