Bolsas européias operam em baixa, afetadas por bancos As principais bolsas de valores européias operam em baixa hoje, pressionadas pelas ações do setor financeiro, depois de iniciarem o dia em alta com os papéis de telecomunicações e mineração. Com os mercados em Nova York e Tóquio fechados por causa de feriados locais, a liquidez é baixa e falta direção aos negócios na Europa. Às 10h30 (de Brasília), o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, recuava 0,65% para 6.120 pontos. O índice CAC-40 da Bolsa de Paris caía 0,74% para 5.412 pontos e o índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, estava em baixa de 0,08%, em 6.470 pontos. Os mercados norte-americanos estão fechados pelo feriado do Dia de Ação de Graças. Ontem, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York terminou em leve alta, de 0,04%, em 12.327 pontos. O Nasdaq subiu 0,5% para 2.465,98 pontos. As ações da companhia de serviços financeiros belga KBC Group caíram 2,7% com as preocupações com as tarifas mais baixas e os ajustes contábeis se sobrepondo aos lucros acima do esperado no terceiro trimestre. Os papéis do Crédit Agricole, da França, caíram 2,1%, acentuando as perdas do pregão anterior, quando o banco anunciou uma contínua desaceleração no crescimento dos lucros e receita abaixo do esperado no terceiro trimestre. Hoje, o Citigroup rebaixou sua recomendação para as ações do banco, de manter para venda. Mais cedo, em Frankfurt, Lufthansa caiu 1% ante o enfraquecimento das expectativas de fusões no setor aéreo. Em Londres, as ações da escocesa de petróleo Cairn Energy subiram 3,7% depois de o grupo ter anunciado que emitiu ações para sua unidade indiana, num passo para listar os papéis na Índia, na Bolsa de Mumbai, ainda este ano. Outras companhias de petróleo e gás como BG Group e Royal Dutch Shell operavam estáveis, enquanto o petróleo caía 1,03%, para US$ 58,89. As mineradoras continuam se favorecendo das notícias sobre fusão no setor. A Xstrata estava em alta de 0,9% e a Rio Tinto subia 1,4%. O grupo de telecomunicações Swisscom subia 1,9%, após ter anunciado ontem que está em negociações com a Vodafone, do Reino Unido, para recomprar uma participação de 25% na Swisscom Mobile. Analistas disseram que o negócio faz sentido em termos estratégicos. Segundo Martin Mabbutt, da Nomura, a transação deverá "ser positiva tanto para a Swisscom quanto para a Vodafone, embora seja relativamente pequena para o negócio total das duas operadoras". As ações da Vodafone subiram 1,1%. As informações são da agência Dow Jones e da edição online do Financial Times.