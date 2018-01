Bolsas européias operam em baixa; Londres cai 0,26% As principais bolsas de valores da Europa operam em baixa esta manhã, enquanto aguardam o resultado da reunião do comitê de mercado aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre juros, que deverá ser anunciado às 17h15 (de Brasília). Na Bolsa de Londres, às 9h30, o índice FTSE 100 caía 0,26%. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 recuava 0,31% e, em Frankfurt, o índice DAX estava em baixa de 0,14%. No mercado londrino, os ganhos eram puxados por algumas mineradoras como Lonmin e Xstrata, enquanto as gigantes do petróleo como BP e Royal Dutch Shell . As ações da Bloomsbury Publishing, que edita os livros do Harry Potter, caíram mais de 27% depois de a companhia ter alertado ontem à noite que seu lucro este ano poderá ficar abaixo do esperado. Também pesou sobre o mercado acionário o anúncio de que o índice de preços ao consumidor em novembro na Grã-Bretanha subiu 0,3%, acima do esperado. A Bolsa Nasdaq fez um oferta hostil (sem consulta prévia) de 2,7 bilhões de libras (US$ 5,3 bilhões) pela Bolsa de Londres (LSE, London Stock Exchange), depois de não conseguir convencer a comissão de diretores a apoiar o acordo. As ações da LSE caíam 0,2% esta manhã. As informações são da agência Dow Jones.