Bolsas européias operam em baixa; Londres cede com mineradoras As principais bolsas européias operam em baixa hoje, com o mercado de ações em Londres registrando os movimentos mais pesados, por conta das perdas das mineradoras. O setor farmacêutico também ajuda a conter os investidores na ponta de compra, especialmente depois de as bolsas terem atingido as máximas em seis anos e meio durante a sessão de ontem. Às 9h20 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,44%; a Bolsa de Frankfurt recuava 0,10% e a Bolsa de Paris operava em baixa de 0,01%. As mineradoras Anglo American e Rio Tinto perderam mais de 1%. Os papéis da Basf caíram 2,2%, ao começarem a ser negociadas sem o direito ao mais recente dividendo da empresa. "Há um movimento de realização de lucros presente no mercado, com investidores se reposicionando para longe de ações supervalorizadas e de economias como a da Espanha", disse o administrador do fundo europeu Schroder Investment Management, Andrew Lynch. Ele acrescentou que a cotação do euro acima de US$ 1,36 também pesa no mercado. O segmento financeiro continua em destaque. As ações do banco holandês ABN Amro subiram 1% nesta sexta-feira, na esteira da disputa entre o Barclays e o consórcio de bancos formado pelo RBS, Santander e Fortis pelo controle do grupo. Os papéis do Royal Bank of Scotland caíram 1,1%, os do Santander cederam 1,4% e os do Fortis recuaram 0,9%. Paralelamente, o banco Santander anunciou que seu lucro líquido subiu 20,7% no primeiro trimestre, para 1,8 bilhão de euros, ou 0,29 euro por ação, superando a expectativa dos economistas. As informações são das agências internacionais.