Bolsas européias operam em baixa; Nasdaq renova oferta As bolsas européias operam em baixa hoje, refletindo pressão em uma série de setores de grande peso nos mercados da região, como mídia, bancário, petrolífero e de automóveis. Às 10h28 (de Brasília), o índice FT-100, de Londres, registrava queda de 0,49%; o índice Xetra-DAX, de Frankfurt, operava em baixa de 0,29%; e o CAC-40, de Paris, cedia 0,52%. Em Londres, a pressão entre as ações de mídia minimizou os ganhos das ações da London Stock Exchange (LSE), que superaram 5%, depois de a bolsa norte-americana Nasdaq anunciar uma nova oferta de aquisição pela bolsa britânica, de 2,7 bilhões de libras esterlinas. A Nasdaq disse ser esta a última oferta, mas reservou-se o direito de alterá-la a partir de recomendação do conselho da LSE ou diante ao aparecimento de alguma oferta rival. Em março, a Nasdaq havia feito oferta de 2,4 bilhões de libras esterlinas. A Nasdaq anunciou ainda a aquisição de mais 7 milhões de suas ações, elevando para 28,75% sua participação na LSE. As ações do grupo de mídia britânico ITV conduziram os papéis do segmento em baixa nesta manhã, com temores de que o aumento na participação por sua concorrente BSkyB em seu capital possa afastar potenciais ofertas de compra pelo grupo de outras empresas. As ações da ITV caíram 2% e as da BSkyB recuaram 1,5%. Os papéis do grupo RTL, que mantinha negociações com o ITV, ganharam 0,9%. As ações do grupo editorial francês Lagardère cederam 1%, depois de anunciar que concordou adquirir o Sportfive por 865 milhões de euros. As ações do grupo de mídia francês Vivendi caíram 0,8%, depois de o diretor-financeiro do grupo, Jacques Espinasse, ter anunciado que as negociações para fusão das operações com Kohlberg Kravis Roberts foram encerradas, sem resultado. As ações das companhias de petróleo, como Repsol YPF, Total e Royal Dutch Shell, caíram mais de 1%, novamente prejudicadas pela queda nos preços da commodity. Já os papéis das montadoras eram pressionados por informações divulgadas na imprensa alemã negando que a Porsche teria planos de fazer uma oferta pelo total do controle da Volkswagen. As ações da Volkswagen caíram levemente mais cedo, cerca de 0,2%, enquanto as da Porsche perderam 1,1%. Os papéis da Fiat caíram 1,6% e os da francesa Peugeot recuaram 1,4%. As ações da Renault caíram 1,3% mais cedo. A Freeport-McoRan Copper & Gold anunciou que irá adquirir a Phelps Dodge por US$ 25,9 bilhões e movimentou o mercado de metais básicos na Europa. As ações da Antofagasta subiram 1,9% e as da Lonmin ganharam 1,2%. As informações são da Dow Jones.