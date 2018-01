Bolsas européias operam em baixa pelo 5º dia seguido Depois de uma breve recuperação, as principais bolsas européias voltaram a registrar perdas hoje, pelo quinto dia consecutivo. Destacando que a oscilação nos mercados de ações e câmbio aumentou nos últimos dias, o estrategista global da JPMorgan Asset Management, David Shairp, disse que os negócios estão reagindo aos dados macroeconômicos mais fracos, mas a combinação de preços atraentes com posições mais fortes de compras por parte de investidores institucionais deve conter as perdas das ações. A debilidade do dólar frente ao euro segue prejudicando as companhias exportadoras, como DaimlerChrysler (-1,1%) e Infineon Technologies (-0,7%). O banco austríaco Raiffeisen International perdia 2,8% enquanto a operadora de bolsas Euronext cedia 2,7%. A companhia de serviços do setor de petróleo francesa Technip recuava 1,7%, depois que a italiana Eni (+0,6%) informou que não irá apresentar uma oferta de compra ao grupo. Em Londres, a fabricante de cigarros Gallaher ganhava 1,6%. Além de ser considerado um papel defensivo, a alta era estimulada por rumores de aquisição. A seguradora Old Mutual perdia 4,1% depois de fazer um ajuste contábil e de afirmar que os fatores cambiais que prejudicaram seus resultados no terceiro trimestre vão continuar nos últimos três meses do ano. Barclays cedia 1,7%, com o aumento da inadimplência em sua unidade de cartões de crédito. Scottish Power operava estável, apesar de concordar em ser comprada pela espanhola Iberdrola por 11,6 bilhões de libras (US$ 22 bilhões) em dinheiro e ações. As informações são de agências internacionais. Às 10h30, o índice FTSE 100 da Bolsa de Londres caía 0,29%. O índice CAC da Bolsa de Paris cedia 0,18%. Em Frankfurt, o índice Dax recuava 0,27%.