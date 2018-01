Bolsas européias reagem com cautela à eleição nos EUA Os mercados acionários internacionais reagiram com um tom negativo aos resultados das eleições legislativas nos Estados Unidos, nas quais os democratas reassumiram o controle da Câmara dos Representantes (deputados) pela primeira vez desde 1994. O clima de cautela é também alimentado pela indefinição em relação à votação para o Senado, cuja apuração ainda não foi concluída, mas que poderá também resultar numa vitória do Partido Democrata. As principais bolsas de valores européias operam em baixa nesta manhã, seguindo os rastros dos pregões na Ásia. Estrategistas em Londres observam que o impacto da eleição nos Estados Unidos está sendo ampliado pela ausência da divulgação de indicadores relevantes hoje. As preocupações dos investidores estão centradas num potencial impasse entre o Congresso e o Executivo com conseqüências negativas para a economia norte-americana. As ações de companhias do setor de petróleo também estão na mira dos investidores europeus, por causa das eleições norte-americanas. Às 8h31 (de Brasília), o índice FT-100, da Bolsa de Londres, caía 0,43%; o índice Xetra-DAX, de Frankfurt, cedia 0,44%; e o CAC-40, da Bolsa de Paris, operava em baixa de 0,38%. O partido de oposição é considerado mais inclinado a aumento de impostos e salários e poderá bloquear medidas apresentadas pelo governo de George W. Bush com o objetivo de estimular o crescimento econômico. Isso poderá beneficiar os ativos em renda fixa em detrimento das ações das empresas. Além disso, os democratas adotam uma retórica mais protecionista na área comercial, fator visto como negativo pelos mercados no longo prazo. A incerteza em torno do resultado final da eleição para o Senado também incomoda.