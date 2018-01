Bolsas européias recuam após revisão do PIB dos EUA As principais bolsas européias fecharam em queda, depois que os EUA revisaram para baixo o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre. "Acredito que os mercados estiveram muito inativos, com as pessoas não se dando ao trabalho de fazer negócios. Os volumes foram sem dúvida muito, muito reduzidos", comentou Andrew Lynch, da Schroeder Investment Management. As ações do setor de telecomunicações caíram, em reação a informes de que a britânica Vodafone estaria interessada em adquirir uma operadora de telefonia celular na Índia. Londres A Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em queda de 14,9 pontos, ou 0,24%, em 6.183,7 pontos. "O dia foi muito quieto", disse Marvin Soames, da WorldSpreads. Para ele, o FT-100 deverá operar muito próximo do nível atual até o fim do ano. O mercado não reagiu à revisão do PIB do Reino Unido no terceiro trimestre para +2,9%, de +2,7% na estimativa preliminar. As ações das mineradoras caíram em reação à baixa dos preços dos metais (Anglo American -1,6%, Antofagasta -2,26%, Kazakhmys -3,71%, Rio Tinto -2,56%, Lonmin -1,41%). As ações da fabricante de instrumentos médicos Smith & Nephew subiram 3,37%, em meio a especulações de que a empresa deve receber uma oferta de aquisição. No setor de telecomunicações, as ações da Vodafone caíram 1,54%, em reação a informes de que a empresa estaria estudando oferecer US$ 13,5 bilhões pela Hutchison Essar, a quarta maior operadora de telefonia celular da Índia. As ações da operadora de cruzeiros marítimos Carnival subiram 2,88%, em reação a seu informe de resultados. No setor de petróleo, as ações da Shell recuaram 0,06%, depois de a empresa concordar em vender parte de sua participação no campo Sakalina-2, na Sibéria, para russa Gazprom. França O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em baixa de 4,03 pontos, ou 0,07%, em 5.510,39 pontos. As ações da Publicis, do setor publicitário, subiram 5,08%, em reação a notícia da aquisição da norte-americana Digitas por US$ 1,3 bilhão. No setor de tecnologia, as ações da CapGemini subiram 2,29%, em reação ao informe de resultados da concorrente norte-americana Accenture. As da EADS avançaram 2,18%, em reação a encomendas de jatos Airbus A380 feitas pela Singapore Airlines e pela australiana Qantas. As ações da France Telecom caíram 0,57%. As da Renault recuaram 1,86%, depois de analistas manifestarem dúvidas sobre a lucratividade da empresa. Alemanha A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 12,95 pontos, ou 0,20%, em 6.573,96 pontos. "A maioria dos investidores já viajou para os feriados ou está fazendo compras de presentes de Natal", disse um operador. O mercado reagiu à revisão para baixo do PIB dos EUA no terceiro trimestre. As ações da SAP, do setor de tecnologia, subiram 1,64%, depois de um split de ações. As da Deutsche Telekom recuaram 0,07%. As da IWKA caíram 1,9%, depois de rebaixamento de recomendação pelo ABN Amro. No setor de energia, as ações da RWE caíram 2,74%. Itália A Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em baixa de 43 pontos, ou 0,10%, em 41.272 pontos. As ações da Alleanza Assicurazioni subiram 2,37%, devido à expectativa de que a empresa pague grandes dividendos. As da Telecom Italia caíram 1,22%. Operadores disseram que nesta sexta-feira o mercado estará atento à divulgação do saldo em conta corrente da zona do euro e aos indicadores norte-americanos de encomendas de bens duráveis e renda pessoal/gastos com consumo. Espanha O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em queda de 51,30 pontos, ou 0,36%, em 14.150,40 pontos. As ações da Enagas caíram 2,04%, em meio ao temor de que o governo da Espanha mude a regulamentação do setor de energia. As das construtoras cederam à realização de lucros (FCC-2,31%, Sacyr -1,20%, ACS -0,85%). Portugal A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 34,79 pontos, ou 0,31%, em 11.125,79 pontos. As ações da SonaeCom subiram 1,57% e as da Portugal Telecom avançaram 1,02%, depois de a CMVM, entidade reguladora dos mercados, declarar a SonaeCom e a France Telecom inocentes das acusações de conspiração no lançamento de sua oferta pela PT. As ações do Banco Comercial Português recuaram 0,36%, devido à realização de lucros.