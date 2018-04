Bolsas européias recuam com realização de lucros Os mercados de ações europeus estão operando em queda, mas acima das mínimas do dia, em movimento atribuído em parte à realização de lucros. O recuo nas ações do setor de mineração pressiona a Bolsa de Londres, onde o índice FTSE caía 0,27% para 6.056 pontos por volta das 10h40 (de Brasília). Em Paris, o CAC-40 perdia 0,49%, enquanto em Frankfurt, o DAX-30 estava em baixa de 0,51%. Em Londres, o grupo minerador Kazahymys, em baixa de 0,87%, estava entre as blue chips no vermelho. A siderúrgica Corus desacelerava a queda para 1,72%, de -2,3% mais cedo. Segundo o Financial Times, o grupo anglo-holandês foi sondado pela indiana Tata Steel, mas ainda não recebeu nenhuma proposta firme. O BT Group, em contrapartida, subia 1,05%, em meios a rumores de que o grupo de telecomunicações poderá ser um parceiro numa fusão com a Deutsche Telekom. Segundo os rumores citados pelo jornal britânico, o Blackstone Partners, que detém 10% da empresa alemã, é favorável à fusão com a BT. As ações da Deutsche Telekom também subiram na Bolsa de Frankfurt. As ações da Lufthansa caíam 0,5% embora a empresa tenha divulgado números do tráfego aéreo de setembro dentro do esperado.