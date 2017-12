Bolsas européias recuam com violência no Oriente Médio As principais bolsas européias fecharam em queda, reagindo à intensificação do conflito entre Israel e o Líbano. O índice FT-100, da Bolsa de Londres, encerrou em baixa de 6,6 pontos (0,12%), em 5.701,0 pontos. As ações das mineradoras estavam entre as que mais caíram (Antofagasta -3,28%, Xstrata -3,69%). Os papéis das agências de jogos e apostas também tiveram queda, após o executivo-chefe da BetOnSprts, David Carruthers, ser detido nos Estados Unidos, num aparente endurecimento das autoridades norte-americanas com empresas que permitem que cidadãos do país façam apostas via internet (BetOnSports -17%, PartyGaming -5,5%, Sportingbet -13%). Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 terminou com recuo de 30,71 pontos (0,64%), em 4.750,08 pontos. As ações da Renault subiram 0,43%, com os investidores estudando a proposta de uma aliança com a General Motors. As da EADS caíram 1,89%, depois de a empresa anunciar o projeto de um novo jato de passageiros para longas distâncias. Os papéis da Alstom tiveram baixa de 4,2%, em meio a especulações de que a companhia poderá não vencer uma licitação para um contrato de 4 bilhões de euros no setor ferroviário. Na Bolsa de Frankfurt, o índice Xetra-DAX caiu 5,26 pontos (0,10%), em 5.416,96 pontos. Um operador disse que o mercado está em condições técnicas para uma recuperação, mas que isso depende dos acontecimentos no Oriente Médio. As ações da Metro avançaram 0,55%, em reação á aquisição de uma rede de supermercados na Polônia. As da Henkel caíram 2,41%, devido à realização de lucros, depois das altas recentes. Operadores disseram que hoje o mercado estará atento à pesquisa de confiança do instituto ZEW na Alemanha e ao índice de preços ao produtor dos EUA. Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 159 pontos (0,45%), em 35.286 pontos. Entre os destaques negativos do pregão estava Alitalia, com queda de 2,76%. As ações da Capitalia caíram 2,28%, devido à realização de lucros. As da Telecom Italia recuaram 1,52%. O índice Ibex-35 da Bolsa de Madri teve retração de 60,80 pontos (0,54%), em 11.179,40 pontos. As ações da Antena3, do setor de mídia, caíram 3,41%, em reação a seu informe de resultados; as do Bankinter, que também divulgou balanço, recuaram 0,36%. As da Telepizza subiram 1,06%; o vencedor da disputa para a aquisição da empresa deveria ser anunciado ainda hoje, depois do fechamento. Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 encerrou em baixa de 29,84 pontos (0,32%), em 9.381,03 pontos. Os papéis do Banco Comercial Português fecharam no mesmo nível da sexta-feira; os da Energias de Portugal caíram 0,34% e os da Portugal Telecom subiram 0,42%. As ações do Banco BPI, que divulga resultados na próxima semana, caíram 1,72%. As informações são da Dow Jones.