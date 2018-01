Bolsas européias recuam influenciadas pelos EUA A maioria das bolsas européias fechou em queda, reagindo às baixas sofridas ontem e hoje pelos mercados norte-americanos de ações. As ações do setor de telecomunicações estavam entre as que mais caíram, depois de a britânica Vodafone confirmar que pretende comprar a indiana Huthison Essar. Também pesou no sentimento do mercado o informe de que o PIB da França teve crescimento zero no terceiro trimestre. Os volumes, porém, foram reduzidos. Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou mais cedo, em alta de 6,3 pontos, ou 0,10%, em 6.190,0 pontos. Na semana, o FT-100 acumulou uma queda de 1,12%. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou em baixa de 56,45 pontos, ou 1,02%, em 5.453,94 pontos. As ações da Alstom subiram 1,41%, em reação a informes de que a empresa deverá obter uma grande encomenda de locomotivas da China. As da Vinci caíram 1,88%, após rebaixamento de recomendação por analistas. Entre as ações que mais caíram também estavam Bouygues (-2,03%) e Crédit Agricole (-1,87%). Na semana, o CAC acumulou uma queda de 1,58%. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt terminou o dia com o índice Xetra-DAX em queda de 70,83 pontos, ou 1,08%, em 6.503,13 pontos. Um operador observou que o mercado operou boa parte do pregão em alta, passando a cair depois da abertura fraca das Bolsas norte-americanas. "Contudo, tendo em vista a baixa liquidez do mercado, a queda de hoje não deve ser superestimada", ressalvou. As ações da Munich Re (Münchener Rück) subiram 0,63%, após elevação de rating pela standard & Poor's. As da Lufthansa subiram 0,29%, em reação à noticia de que a empresa vai vender sua participação de 50% na Thomas Cook para Karstadt Quelle (cujas ações recuaram 0,32%). As ações do Deutsche Bank caíram 1,09% e as da Volkswagen recuaram 1,81%. Na semana, o DAX acumulou uma queda de 1,30%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou com desvalorização de 431 pontos, ou 1,04%, em 40.841 pontos. Operadores disseram que os investidores realizaram lucros, depois das altas recentes, em dia de baixa liquidez. As ações da Alitalia caíram 1,32%, depois de o governo da Itália aprovar seu plano de reforma do setor de transporte aéreo. As da AEM caíram 2,38% e as da Tenaris recuaram 1,15%, devido à realização de lucros. Na semana, o S&P-Mib acumulou uma queda de 1,40%. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, encerrou o dia com decréscimo de 84,30 pontos, ou 0,60%, em 14.066,10 pontos. Operadores disseram que o movimento de realização de lucros afetou principalmente as ações dos setores de construção e de energia (FCC cedeu 2,56%, Unión Fenosa recuou 1,87%, Sacyr teve baixa de 2,13% e Gas Natural caiu 1,38%). Na semana, o Ibex acumulou uma queda de 2,23%. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em queda de 40,50 pontos, ou 0,36%, em 11.085,29 pontos. As ações da Portugal Telecom caíram 0,91%, em meio a rumores de que a autoridade antitruste portuguesa estaria para divulgar as condições para a aquisição da empresa pela SonaeCom (cujas ações subiram 0,78%). As ações do Banco Comercial Português caíram 1,08% e as da Energias de Portugal fecharam no mesmo nível de ontem. Na semana, o PSI-20 acumulou uma queda de 0,16%. As informações são da Dow Jones.