Bolsas européias reduzem perdas; Frankfurt cai 1,67% A bolsa de valores alemã é a que registra as maiores perdas do mercado de ações europeu hoje, em razão do impacto da companhia de telecomunicações Deutsche Telekom, que reduziu sua previsão de lucro e vendas para 2006 e 2007, citando o ambiente de competição na Alemanha. A empresa registrou queda de 14% do lucro líquido do segundo trimestre. O índice DAX da Bolsa de Frankfurt caía 1,67% às 10h58, enquanto o índice FT-100, de Londres, reduzia a queda para 1,02%. A Bolsa de Paris operava em baixa de 1,24%. Mais cedo, as principais bolsas européias caíram forte com a notícia da polícia britânica da descoberta de um plano terrorista para explodir aviões que voariam do Reino Unido aos EUA. As ações da Deutsche Telekom, a maior companhia de telecomunicações da Europa, cediam 7,8%. As informações são da Dow Jones.