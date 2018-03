Bolsas européias registram leve baixa As principais bolsas européias operam em leve baixa na manhã de hoje. As ações do Carrefour, com queda de 5,15%, apresentam o pior desempenho na Bolsa de Paris. O índice CAC-40 caía 0,10% para 5.604 pontos às 10h34 (de Brasília). Bancos de investimentos como o JP Morgan reduziram a recomendação para os papéis do Carrefour, depois de o grupo supermercadista ter anunciado, ontem, números considerados decepcionantes para o quarto trimestre. As vendas no conceito "mesmas lojas" (unidades abertas há pelo menos um ano) caíram 1,5% no trimestre, com apenas a América Latina registrando crescimento de 6,8% no período. A receita total cresceu 5,4% para 23,5 bilhões de euros, abaixo dos 24,1 bilhões de euros esperados pelos analistas. No mesmo setor, Casino recuava 1,9%. Na Bolsa de Frankfurt, a queda de 0,07% no índice DAX para 6.681 pontos era liderada pelas ações da SAP, maior companhia de software do mundo, que rebaixou sua expectativa de crescimento na receita de software para 2006 a 11%, dos 15% a 17% esperados anteriormente. O índice FTSE 100, de Londres, estava em queda de 0,25% às 10h36, em 6.214 pontos. As informações são da agência Dow Jones.