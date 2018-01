Bolsas européias sobem ajudadas por fala de Bernanke As principais bolsas de valores da Europa operam em alta esta manhã, interrompendo uma seqüência de cinco pregões seguidos de baixa. As bolsas européias seguem o bom desempenho dos mercados asiáticos e são ajudadas principalmente pelos comentários ontem do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Ben Bernanke. Ao indicar que a economia dos EUA vai continuar crescendo no ano que vem, ele conseguiu ontem acalmar os receios dos investidores e ajudar o dólar a recuperar parte de suas perdas recentes frente ao euro e ao iene. A valorização da moeda norte-americana é favorável às ações das exportadoras européias, que vinham caindo nos últimos dias. Volkswagen e DaimlerChrysler subiam mais de 0,5% cada uma. Em Londres, a siderúrgica Corus ganhava 0,3%, depois de informar que seu lucro líquido no terceiro trimestre quase triplicou, atingindo 141 milhões de libras esterlinas (US$ 274,6 milhões). Ainda no mercado britânico, a companhia de materiais de construção Wolseley avançava 3,6%, depois de cair mais de 10% nos últimos 30 dias. A empresa disse que, embora as condições do setor nos EUA continuaram piorando nos últimos três meses até 31 de outubro, os outros mercados que não o norte-americano têm apresentado bom desempenho. O setor farmacêutico também operava em alta, depois que a suíça Novartis informou que pode vender a fabricante de comidas para bebês Gerber Products para a Nestlé. GlaxoSmithKline ganhava 2,3% e AstraZeneca subia 1,5%. As mineradoras, por sua vez, são ajudadas pela alta do preço das commodities, como ouro, prata e cobre. Antofagasta subia 2,9%, BHP Billiton ganhava 1,8% e Anglo American, 1,3%. Às 9h20 (de Brasília), o índice FT-100, da Bolsa de Londres, subia 0,73%. Em Paris, o índice CAC-40 ganhava 0,74% e na Bolsa de Frankfurt o índice Dax avançava 0,64%. As informações são de agências internacionais.