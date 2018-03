Bolsas européias sobem com ações de mineradoras As ações nas principais bolsas de valores da Europa estão em alta, num dia de muitas notícias corporativas. Segundo o jornal Financial Times, as ações de empresas mineradoras disparam depois de uma forte sessão na Austrália. A Vedanta Resources liderava as blue chips, com alta de 2,6%, enquanto a BHP Billiton subia 2,2% e a Rio Tinto ganhava 1,8%. Às 9h45 (de Brasília), o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, subia 0,51%, o índice CAC 40, da Bolsa de Paris, avançava 0,79%, e o DAX, da Bolsa de Frankfurt, estava em alta de 0,61%. O fechamento positivo ontem em Nova York contribui para o bom desempenho europeu hoje antes das decisões sobre juros do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu. Em Londres, as varejistas estão em foco, após a divulgação de resultados da J Sainsbury, Alliance Boots e HMV Group. As ações da J Sainsbury recuavam 1,6% com os investidores realizando lucros depois dos bons resultados no terceiro trimestre do grupo. As vendas cresceram 4,2% sobre igual período do ano anterior. A cadeia de drogarias Alliance Boots cedia 1,2%. Suas vendas no terceiro trimestre caíram 0,7%, ficando abaixo da meta da empresa. As ações do HMV Group, que divulgou prejuízo de 31,8 milhões de libras no primeiro semestre fiscal, caíam 1,2%. Os papéis da British Airways subiam 1,2% em reação à contínua queda nos preços do petróleo. As informações são da agência Dow Jones.