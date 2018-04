Bolsas européias sobem com ações de petrolíferas As companhias de petróleo lideram a alta das principais bolsas européias, favorecidas pelo aumento dos preços do petróleo. Além disso, os resultados positivos da Alcoa divulgados ontem nos EUA melhoraram o sentimento dos investidores. "Os números da Alcoa servem para mostrar que os lucros não vão diminuir e que há suporte suficiente para as ações", disse Peter Dixon do Commerzbank. O lucro da Alcoa cresceu 8,9% no primeiro trimestre para US$ 662 milhões. Às 10h21 (de Brasília), o índice FTSE-100 da Bolsa de Londres subia 0,32%, o índice CAC-40 da Bolsa de Paris ganhava 0,43% e o índice Xetra-DAX da Bolsa de Frankfurt avançava 0,36%. As ações da BP ganharam 1,4%, as da Total subiram 1,5% e as da Royal Dutch Shell avançaram 0,8%. A Shell anunciou que irá pagar aos acionistas europeus US$ 352,6 milhões para resolver um processo legal sobre a reformulação de suas reservas de petróleo em 2004. Já as mineradoras têm desempenhos divergentes. As gigantes Rio Tinto e BHP Billiton operam próximo à estabilidade, enquanto a Xstrata subiu 2,1%, após anunciar a venda de ativos de alumínio para a empresa de private equity (que compra participações) Apollo Management por US$ 1,15 bilhão. As ações da Endesa estão no centro das atenções e subiram 0,5% depois de voltarem a ser negociadas na Bolsa de Madri. Elas foram suspensas durante cerca de meia hora, para que a italiana Enel e a espanhola Acciona lançassem formalmente sua oferta de 41,3 euros por ação pela Endesa. A Acciona e a Enel já detinham participação de 46% na Endesa, maior companhia de energia elétrica da Espanha, em termos de valor de mercado. No setor farmacêutico, as ações da alemã Merck KGaA perderam 0,4%, depois de a ImClone Systems e Bristol-Myers Squibb informarem que o estudo sobre o seu remédio Erbitux não teve bons resultados com pacientes de câncer pancreático. A Merck possui os direitos de licença do Erbitux na Europa. As informações são da Dow Jones.