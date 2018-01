Bolsas européias sobem com alta de NY e recuo do euro As bolsas européias fecharam em alta, reagindo à abertura positiva dos mercados norte-americanos e à estabilização do dólar frente ao euro. Informes de fusões e aquisições continuaram a provocar reações nos mercados, como em Zurique, onde as ações da Nestlé subiram 2,2% em reação ao anúncio da compra da divisão de nutrição médica da Novartis por US$ 2,5 bilhões; as ações da Novartis avançaram 1,5%. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 encerrou com elevação de 35,5 pontos ou 0,57%, em 6.228,0 pontos. As ações das mineradoras subiram, em reação à alta dos preços dos metais. No setor bancário, as ações do HBOS tiveram variação positiva de 1,57%, depois de a instituição fazer uma previsão otimista sobre seu resultado em 2006. As ações da British Airways subiram 1,76%, em reação ao anúncio da aquisição da australiana Qantas por um consórcio integrado pelo banco Macquarie, também da Austrália, e pela Texas Pacific. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, subiu 33,73 pontos ou 0,62%, em 5.509,58 pontos. Um operador disse que a abertura positiva das Bolsas dos EUA alimentou o otimismo do mercado. As ações da Gaz de France (GdF) subiram 0,65%, em reação ao informe de que a Suez pretende comprar uma participação de 30% na empresa; as ações da Suez avançaram 1,16%. O recuo do euro frente ao dólar beneficiou ações de empresas como Peugeot-Citroën. As ações dos bancos também tiveram bom desempenho (BNP Paribas +1,34%, Crédit Agricole +1,54%). Operadores disseram que nesta sexta-feira o mercado estará atento aos dados da produção industrial da zona do euro em outubro e ao índice de preços ao consumidor dos EUA em novembro. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX com ganho de 31,81 pontos ou 0,49%, em 6.552,58 pontos. Os papéis da Fresenius Medical Care caíram 2,67%, após rebaixamento de recomendação pela Goldman Sachs. Os da E.On, do setor de energia, subiram 0,90%, em reação ao anúncio de seu plano de investimentos para 2007/2009. Os da Lufthansa avançaram 1,31%, em reação a uma recomendação da Morgan Stanley e ao anúncio da aquisição da australiana Qantas. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib terminou em baixa de 1 ponto, em 41.102 pontos. As ações da Alitalia recuaram 3,20%, depois de as dúvidas sobre o plano do governo italiano para ajudar a empresa serem exacerbadas pela convocação de uma greve dos funcionários da companhia para esta sexta-feira. As da Fiat recuaram 0,06%. Operadores disseram que o anúncio da formação de uma joint venture com a Tata Motors na Índia não foi recebido com entusiasmo pelos investidores. No setor bancário, as ações da Capitalia subiram 1,21%, com a volta das especulações sobre uma fusão. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, encerrou em alta de 24,40 pontos ou 0,17%, em 14.351,90 pontos (novo nível recorde). As ações da Sogecable subiram 2,70%, em meio a especulações sobre uma fusão. As da Antena 3 de Televisión caíram 3,16%, devolvendo parte dos ganhos recentes, atribuídos a apostas de que a empresa poderá ser alvo de uma oferta de aquisição. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 com avanço de 53,73 pontos 0,49%, em 10.970,41 pontos. As ações dos bancos subiram, por causa das especulações sobre fusões e aquisições no setor (Banco Espírito Santo +1,66%, Banco Comercial Português +1,54%). As informações são da Dow Jones.