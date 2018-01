Bolsas européias sobem com alta em Nova York As Bolsas européias fecharam em alta. Operadores disseram que, no fim da tarde, os investidores mostraram alívio pelo fato de a debilidade das ações da Pfizer não ter contagiado todo o mercado norte-americano. Informes ou rumores de fusões e aquisições também influenciaram os mercados. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 28,90 pontos, ou 0,48%, em 6.050,40 pontos. As ações da RHM subiram 31,5% e as da Premier Foods avançaram 4,7%, depois do anúncio de que a Premier vai comprar a rival por £ 1,23 bilhão, para formar a maior empresa britânica do setor de alimentos. No setor de telecomunicações, as ações da Vodafone subiram 1,89%, depois de elevação de recomendação pelo Crédit Suisse. No setor farmacêutico, as ações da AstraZeneca subiram 0,52%, depois de a Pfizer anunciar a suspensão do desenvolvimento de um novo medicamento contra colesterol, removendo um concorrente potencial para um medicamento da empresa sueco-britânica. No setor de tecnologia aeroespacial e militar, as ações da BAE Systems caíram 1,60%, em reação a notícias publicadas no fim de semana sobre investigações em relação ao contrato para o fornecimento de aviões militares para a Arábia Saudita. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em alta de 42,03 pontos, ou 0,80%, em 5.296,08 pontos. As ações da Alstom subiram 2,99%, depois de o grupo Bouygues anunciar que elevou sua participação na empresa para mais de 25%. As da Lafarge subiram 0,18%, depois de a empresa anunciar a venda de uma participação majoritária em sua unidade de telhados por ? 2,4 bilhões. As da EADS subiram 1,22%, em reação ao lançamento oficial do avião de passageiros Airbus A350 XWB. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 54,10 pontos, ou 0,87%, em 6.295,23 pontos. A alta foi atribuída à influência da abertura positiva das Bolsas dos EUA. "Essa recuperação, no fim do pregão, não foi por impulso próprio, mas apenas refletiu a abertura em alta dos mercados norte-americanos", disse um operador. As ações da MLP, do setor financeiro, subiram 3,98%, em recuperação técnica. As da indústria de caminhões MAN caíram 1,44%, devido à realização de lucros. No setor de tecnologia, as ações da SAP subiram 0,92% e as da Infineon avançaram 1,75%. Outro destaque foi o setor de energia, depois de a revista Der Spiegel dizer que a RWE está preparando uma estratégia para resistir a possíveis tentativas de aquisição pela russa Gazprom ou pela italiana Enel. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 206 pontos, ou 0,52%, em 40.155 pontos. As ações da Alitalia subiram 2,45%, depois de o governo da Itália ter anunciado que pretende vender parte de sua participação na empresa. As ações da Autogrill subiram 1,32%, depois de a família Benetton anunciar uma reestruturação de sua participação majoritária na empresa, de modo a facilitar possíveis alianças. Operadores disseram que, nesta terça-feira, o mercado estará atento ao Salão do Automóvel de Bolonha, onde a Fiat poderá apresentar novidades. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 185,80 pontos, ou 1,36%, em 13.846, 40 pontos. As ações da Acerinox subiram 4,79%, em reação a comentários favoráveis de analistas sobre o setor de aço inoxidável. As da FCC subiram 3,58%, depois de a Inmocaral, do setor imobiliário, anunciar a compra de uma participação de 15% na empresa. Lisboa Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 35,05 pontos, ou 0,33%, em 10.667,80 pontos. As ações da Jerônimo Martins subiram 0,93%, em reação aos dados preliminares de vendas para as festas de fim de ano e à notícia de que a holandesa Ahold vendeu sua operação de varejo na Polônia para a francesa Carrefour. As ações da Brisa subiram 0,69%, depois de a espanhola Albertis reiterar seu plano de fusão com a italiana Autostrade. As informações são da Dow Jones.