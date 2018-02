Bolsas européias sobem com cessar-fogo no Líbano Os mercados internacionais iniciam a semana com um tom positivo ancorados no cessar-fogo no Líbano entre Israel e o Hezbollah implementado nesta manhã, colocando uma pausa a cinco semanas de conflito. A redução, também hoje, do estado de alerta no Reino Unido de crítico para severo aliviou as medidas de segurança nos aeroportos do país e ajuda minimizar o nervosismo com a ameaça do terrorismo que atingiu seu pico na semana passada. O preço do petróleo recuou e as principais bolsas de valores européias operam em alta, com os estoques das empresas aéreas em recuperação após as perdas da semana passada. Às 8h05 (de Brasília), o FT-100, de Londres, operava em alta de 0,73%; o Xetra-DAX, de Frankfurt, avançava 0,92%; o CAC-40, de Paris, subia 1,08%. O futuro Nasdaq-100 operava em alta de 0,67% em Nova York e o S&P 500, 0,57%. Os indicadores de crescimento da economia européia também ajudam a estimular os negócios. A Eurostat, que é o departamento de estatísticas da União Européia, mostra que o bloco registrou no segundo trimestre um crescimento econômico de 0,9% ante o trimestre anterior, o melhor resultado dos últimos seis anos. Segundo o Eurostat, o crescimento deverá atingir cerca de 0,7% em cada um dos próximos dois trimestres antes de se desacelerar para 0,5% no início de 2007. Na Alemanha, o Departamento de Estatísticas Federais da informou hoje que o País cresceu 0,9% entre abril e junho passados ante o trimestre anterior. O resultado - o melhor dos últimos cinco anos - foi superior ao antecipado pelos analistas. Segundo o departamento, esse crescimento foi estimulado principalmente pelo consumo doméstico.