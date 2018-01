Bolsas européias sobem com companhias aéreas As Bolsas européias estão em alta hoje, com os investidores avaliando que exageraram os temores de uma redução no ritmo de crescimento econômico nos EUA. Os mercados aguardam a divulgação do PIB norte-americano do quarto trimestre, às 9h30 (de Brasília). As ações de companhias aéreas estão em destaque, aproveitando-se da queda dos preços do petróleo registrada no início da manhã. No entanto, os preços do petróleo já voltaram a subir. Às 9h20 (de Brasília), o índice FTSE-100 da Bolsa de Londres subia 0,54%; o índice CAC-40 da Bolsa de Paris ganhava 0,83% e o índice Xetra-DAX em Frankfurt avançava 0,88%. Mais cedo, as ações da Air France-KLM subiam cerca de 2,9% com as notícias de que poderá anunciar um corte de custos de até US$ 1,3 bilhão ao anunciar os resultados anuais em 24 de maio. As ações da Iberia ganhavam 1,3% em reação à elevação do preço-alvo pelo banco de investimentos Merrill Lynch. British Airways e Lufthansa ganhavam cada uma 1,3%. No entanto, um analista do JP Morgan ressaltou em nota para clientes que não espera que qualquer especulação sobre consolidação no setor aéreo europeu se materialize em ofertas reais. Entre as quedas, as ações da SAP recuavam 1,1% após a fabricante de software alemã informar que Shai Agassi, alto executivo da empresa que chegou a ser cotado como um possível futuro presidente-executivo, está renunciando. As informações são da Dow Jones.