Bolsas européias sobem com EUA e setor corporativo As principais Bolsas européias fecharam em alta, em dia marcado por informes de resultados de empresas importantes e notícias de fusões e aquisições. A abertura positiva das Bolsas dos EUA também favoreceu o bom desempenho dos mercados europeus. As ações dos setores de viagens e turismo, mineração e seguros estiveram entre as que mais subiram. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 76,4 pontos, ou 1,24%, em 6.224,5 pontos. As ações da InterContinental Hotels subiram 2,21%, em reação ao anúncio de uma oferta de US$ 3,7 bilhões pela norte-americana Four Seasons Hotels, feita pelo CEO da empresa, Isadore Sharp, pelo príncipe saudita Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz al-Saud e pela Cascade Investment (controlada pelo chairman da Microsoft, Bill Gates). As ações das mineradoras subiram, apesar de os preços dos metais terem ficado relativamente estáveis. Analistas da Numis Securitires atribuíram a alta à notícia de que a China reduziu os incentivos fiscais para exportações, o que poderá levar os preços a subirem. No setor de seguros, os destaques foram Alliance & Leicester (+1,52%) e Royal & Sun Alliance (+1,68%). As ações da Unilever subiram 2,56%, em reação a elevação de recomendação pela Merrill Lynch. No setor de transporte aéreo, as ações da Ryannair avançaram 2,9%, em reação a seu informe de resultados e à notícia de que a empresa desistiu de tentar comprar a rival Aer Lingus. Entre as empresas que divulgam resultados nesta terça-feira, os destaques são Yell Group, Scottih & Newcastle, Marks & Spencer Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em alta de 66,06 pontos, ou 1,24%, em 5.402,36 pontos. As ações da Alcatel subiram 3,28%, em reação ao anúncio de um contrato para a reforma da infra-estrutura de comunicações do Centro Médico da Universidade de Pittsburgh, nos EUA. No setor de tecnologia, o destaque foi CapGemini, com alta de 2,53%. No setor hoteleiro, as ações da Accor subiram 2,01%, em reação ao anúncio da oferta pela Four Seasons. As da Vivendi caíram 0,99%, depois de a empresa dizer que as conversações para a compra da empresa pela Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. foram encerradas. No setor siderúrgico, as ações da Arcelor Mittal recuaram 0,54%, em reação ao anúncio de que Lakshmi Mittal será o novo executivo-chefe da empresa. No setor de publicidade, as ações da Havas subiram 2,9%, em reação a seu informe de resultados. Arcelor Mittal e Vivendi divulgam resultados nesta terça-feira. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 89,50 pontos, ou 1,43%, em 6.330,45 pontos, menos de 1 ponto abaixo da máxima do ano. "Faltam notícias fundamentais, mas o sentimento do mercado continua positivo, por causa dos informes de resultados sólidos", disse um operador. As ações da Linde, do setor de gases industriais, subiram 2,48%, depois de a empresa anunciar a venda de sua unidade Kion Group para a Kohlberg, Kravis, Roberts &. Co. As ações da Adidas-Salomon subiram 2,40%, em reação a comentários favoráveis da revista Barron's. Em reação a informes de resultados, as ações da Singulus subiram 7,8% e as da Heidelberg Zement avançaram 0,19%. Beiersdorf, Puma/Rudolf Dassler Sport, Deutsche Postbank, Deutsche Börse, Münchener Rück e Heidelberger Drücksmaschinen divulgam resultados nesta terça-feira. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 398 pontos, ou 1,00%, em 40.209 pontos. As ações da Banca Monte dei Paschi di Siena subiram 3,49%, depois de o CEO da Banca Antoveneta manifestar interesse em adquirir o banco. As da Luxottica subiram 0,91%, em reação a seu informe de resultados. As ações da Fiat subiram 2,80%, após recomendação da Dresdner Kleinwort. As da Telecom Italia, cujo informe de resultados sairia depois do fechamento, recuaram 0,42%. Entre as empresas que divulgam resultados nesta terça-feira, estão Mediaset, Saipem e Pirelli. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 173,80 pontos, ou 1,26%, em 13.968,50 pontos. A alta foi liderada por blue chips como Telefónica (+1,97%) e BSCH (+1,88%). As ações da Endesa subiram 1,19%, em reação ao relaxamento das condições das autoridades espanholas para que a empresa seja comprada pela alemã E.On. Gas Natural e Albertis divulgam resultados nesta terça-feira. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 85,33 pontos, ou 0,81%, em 10.589,82 pontos. Operadores disseram que os investidores reagiram positivamente ao índice de preços ao produtor da zona do euro, que ficou de acordo com as previsões. As ações da Jerônimo Martins subiram 4,06%, devido à perspectiva de que a empresa compre a parcela de 49% que não controla da unidade de varejo JMR da holandesa Ahold. As da Energias de Portugal avançaram 2,87%, após recomendação dos analistas da Ibersecurities. As informações são da Dow Jones.