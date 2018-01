Bolsas européias sobem com mineradoras e seguradoras As bolsas européias registram altas, sustentadas pelos papéis de companhias de petróleo, de mineradoras e seguradoras e das empresas Associated British Foods e Old Mutual, que divulgaram lucro melhor do que o esperado. O bom desempenho das mineradoras Kazakhmys e Vedanta Resources, que subiram mais de 2%, mantinham as compras em Londres. Ambas beneficiam-se dos ganhos do ouro, que opera com valorização modesta. Alguns estrategistas disseram hoje que provavelmente o metal precioso negociado no mercado futuro irá romper a barreira de US$ 700,00 esta semana. As ações da Old Mutual apresentavam expansão de 4,4%, após a seguradora anglo-sul-africana informar que seu lucro operacional ajustado em 2006 subiu 16%, para 1,46 bilhão de libras esterlinas, ajudado por resultado melhor do que o previsto com a aquisição da Skandia. Os papéis da Associated British Foods, grupo do varejo e de ingredientes para alimentos, dispararam 5,4%. A companhia informou que obteve bom progresso em seu lucro operacional, especialmente nos negócios com açúcar e em sua rede de roupas populares Primark. A companhia também reiterou suas projeções para o lucro por ação ajustado este ano. Das empresas européias que, até agora, divulgaram seus balanços do quarto trimestre de 2006, 62% trouxeram números acima das previsões e 37% apresentaram resultados abaixo do esperado. Entre outras notícias, os papéis do Carrefour caíram 1,4%, depois de ter sua recomendação rebaixada pelo Citigroup. As ações do grupo alemão de supermercados Metro perderam 1,3%. As informações são da Dow Jones.