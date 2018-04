Bolsas européias sobem com movimento em torno da Endesa As principais bolsas européias estão em alta esta manhã. O aumento de chances de compra da empresa de energia espanhola Endesa dá estímulo a especulações de que o setor será alvo de novas ofertas de compra. As ações da alemã E.ON dispararam depois de a companhia chegar a um acordo com a italiana Enel e a espanhola Acciona para retirar sua oferta de 42,4 bilhões de euros (US$ 56,7 bilhões) pela Endesa, em troca da aquisição de um portfólio de ativos de energia atualmente da Enel e da Endesa. Se a Acciona e Enel forem bem-sucedidas em sua oferta para assumir o controle da Endesa, a E.ON ficará com cerca de 10 bilhões de euros em ativos de energia na Espanha, Itália, França e Turquia, atualmente nas mãos da Enel e Endesa. As ações da E.ON subiram mais de 7%, enquanto as da Acciona ganharam 2% e as da Enel avançaram 2,7%. Já a Endesa perdeu 0,2%. Outras empresas do setor de energia, incluindo a Suez e Scottish & Southern, que já foram avaliadas como possíveis alvos de ofertas pela E.ON, subiram mais de 2% em seus mercados locais. Às 8h50 (de Brasília), o índice FTSE-100 da Bolsa de Londres subia 0,60%, o índice CAC-40 da Bolsa de Paris ganhava 0,51% e o índice Xetra-DAX avançava 0,97% na Bolsa de Frankfurt. Mineração As mineradoras também são destaque no pregão de hoje e BHP Billiton e Rio Tinto sobem com a forte alta dos preços do cobre. As ações da BHP ganharam 1,7%, as da Rio Tinto avançaram 2,4% e as da Xstrata subiram 2,8%. "A forte demanda na China por minérios, especialmente cobre e níquel, tem elevado os preços das commodities e das mineradoras", disse Oliver Stevens, da IG Markets. O cobre chegou a ser negociado hoje a US$ 7.015 por tonelada na Bolsa de Metais de Londres (LME - London Metal Exchange), o nível mais elevado desde 6 de dezembro de 2006. As informações são da Dow Jones e agências internacionais.