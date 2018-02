Bolsas européias sobem com noticiário corporativo As principais bolsas de valores européias destacam-se em alta nesta manhã, revertendo o mau humor com a economia norte-americana predominante nos mercados asiáticos. Os índices acionários europeus são puxados pela queda menor do que a esperada do índice Ifo, sobre o sentimento do empresariado alemão, e por resultados favoráveis de algumas empresas. O índice Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, lidera o movimento, somando valorização de 1,08% às 9h10 (de Brasília). O índice FT-100, de Londres, registra alta de 0,41% e o CAC-40, de Paris, avança 0,64%. "O que se vê, observando o índice de maneira generalizada, é um ambiente de confiança, em termos de como os empresários alemães estão se sentindo e do tipo de comprometimento que têm assumido", disse o diretor de pesquisa para ações da Cantor Fitzgerald Europe, Stephen Pope. O índice Ifo minimizou o efeito desfavorável das declarações do presidente dos EUA ontem, Geroge W. Bush, de que a proposta do Irã de negociar depende do cumprimento da demanda das Nações Unidas, de suspensão do programa de enriquecimento de urânio pelo país. Os investidores estão preocupados com a possibilidade de eventual piora no conflito com o Irã, o quarto maior produtor de petróleo do mundo, projetar os preços do petróleo em alta. No noticiário corporativo, as ações da Motorola, segundo maior fabricante de telefones celulares do mundo, subiram US$ 0,06 para US$ 22,77, influenciadas por informações de que ganhou mercado de sua maior concorrente, Nokia, no segundo trimestre. As ações da Swatch subiram 2,3%, depois de informar elevação de 24% em seu lucro líquido do primeiro semestre, para acima do esperado, e aumento de 13% nas vendas. As ações da Renault ganharam 4,5%, com divulgação de elevação de 71% em seu lucro líquido no primeiro semestre, para US$ 236,4 milhões, e de 13% nas vendas. Os papéis da Agfa-Gevaert, fabricante belga de impressoras digitais, de equipamentos para radioterapia e fotografia aérea, dispararam 9,2%, com informação de que pretende reduzir em cerca de 2 mil seu quadro de funcionários, para economizar US$ 321 milhões ao ano a partir de 2008. A companhia também anunciou aumento de 27% em seu lucro no segundo trimestre, para 28 milhões de euros, com crescimento de 1,2% nas vendas, para 859 milhões de euros. As informações são da Dow Jones.