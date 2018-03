Bolsas européias sobem com petroleiras As principais Bolsas da Europa operam em alta esta manhã, favorecidas pelo desempenho positivo das ações de commodities. Em Londres, o índice FTSE 100 avançava 1,13%, em Paris, o CAC-40 estava em alta de 0,78% e, em Frankfurt, o DAX subia 0,62%, ÀS 9h57 (de Brasília). As petroleiras ainda reagem à recuperação ontem do petróleo, embora hoje os preços do produto tenham cedido terreno. O contrato de março do tipo Brent recuava 0,89% para US$ 54,61 na ICE londrina, após subir quase 5% ontem, quando o barril ficou acima de US$ 55,00 pela primeira vez em duas semanas, após a notícia de que os Estados Unidos planejam ampliar suas reservas de emergência de petróleo. Mais cedo, em Londres, as ações da BP e Royal Dutch Shell operaram em alta, respectivamente, de 1,3% e 0,6%. Em Paris, os papéis da petroleira France subiram 1% e os da mineradora Kazakhmys avançaram 3,4%. Em Frankfurt, as ações da fabricante alemã de caminhões MAN tiveram ganho de 4,1%, com os investidores reagindo bem ao anúncio, ontem, de que a empresa desistiu de sua oferta hostil (não negociada) pela concorrente sueca Scania. A empresa disse que ainda está interessada numa fusão, mas buscará um acordo amigável com a sueca. A Scania, que anunciou que recebeu uma encomenda de 500 caminhões, subia 0,8%. As informações são da agência Dow Jones e da edição online do Financial Times.