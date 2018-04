Bolsas européias sobem com petroleiras e farmacêuticas As principais bolsas européias estão em alta, liderada pelas petrolíferas, com os futuros do petróleo subindo pelo quarto dia consecutivo. Destaque para as ações da BP, que sobem 2,3%, da Royal Dutch Shell ganham 1,7% e da Total avançam 0,9%. As farmacêuticas também estão no centro das atenções, depois de a americana Merck elevar suas previsões de lucro para o primeiro trimestre e para 2007 pela segunda vez desde janeiro. No Reino Unido, as notícias estimularam as ações da AstraZeneca, que subiram 3%, enquanto as da GlaxoSmithKline ganharam 2%. As ações da Novartis, Roche Holdings e Sanofi-Aventis também registraram todas uma alta superior a 1,3%. Às 9h20 (de Brasília), o índice FTSE-100 ganhava 0,31% em Londres. Em Paris, o CAC-40 subia 0,24% e o Xetra-DAX avançava 0,32%. As informações são da Dow Jones e de agências internacionais.