Bolsas européias sobem com petróleo e alta nos EUA As Bolsas européias fecharam em alta, impulsionadas pelas ações dos setores de petróleo e telecomunicações. Os mercados também foram influenciados pela alta das Bolsas dos Estados Unidos, em reação à divulgação de que o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA de novembro ficou estável, contrariando a previsão de analistas de alta. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 32,0 pontos, ou 0,51%, em 6.260,0 pontos. As ações da BAE Systems, do setor de tecnologia aeronáutica e militar, subiram 6,86%, depois de as autoridades britânicas suspenderem abruptamente e sem conclusões a investigação iniciada há dois anos sobre propinas supostamente pagas pela empresa para obter contrato com a Arábia Saudita; os investidores temiam que o prosseguimento das investigações prejudicasse a perspectiva de vendas do avião militar Eurofighter Typhoon para os sauditas. As ações do setor de petróleo subiram, em reação à alta dos preços do produto. As da fabricante de cigarros Gallaher Group avançaram 0,26%, depois de a Japan Tobacco confirmar um acordo para comprar a empresa por US$ 14,7 bilhões. Na semana, o FT-100 acumulou uma alta de 1,75%. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em alta de 32,04 pontos, ou 0,58%, em 5.541,62 pontos. As ações da Alstom subiram 1,81%, depois de a empresa divulgar resultados; as do grupo Bouygyes, que controla 25% da Alstom, avançaram 2,55%, em reação a recomendações de analistas. As ações da France Telecom subiram 1,65%, depois de a empresa apresentar suas metas financeiras para 2007 e anunciar que planeja demitir 17 mil funcionários até o fim de 2008. As ações da Lafarge, do setor de materiais de construção, avançaram 1,34%, em reação ao anúncio da venda de sua subsidiária na Turquia, a Yibitas Lafarge Orta Anadolu Cimento, por ? 535 milhões. As ações da Renault subiram 1,32% e as da Peugeot-Citroën avançaram 0,64%, apesar de o número de veículos novos registrados na França em novembro ter ficado aquém das previsões. As ações da Total, do setor de petróleo, subiram 1,09%. Na semana, o CAC subiu 2,92%. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta 36,25 pontos, ou 0,55%, em 6.588,83 pontos. O dia foi marcado pelo "triple witching", o vencimento simultâneo de opções e futuros de ações e de índices. As ações da BASF, do setor químico, subiram 1,31%, depois de a empresa dizer que deverá reduzir seus custos em ? 100 milhões a cada ano até 2010, como resultado de mudanças organizacionais. Outro destaque do pregão foi Hypo Real Estate, do setor imobiliário, com alta de 3,03%. As ações da TUI, do setor de turismo, caíram 2,68%, depois de a empresa rebaixar sua previsão de lucros e anunciar que não pagará dividendos neste ano. A empresa também anunciou a formação de uma joint venture com a linha de transatlânticos britânica Carnival, para promover cruzeiros no mercado de fala alemã. As ações da Altana, do setor farmacêutico, subiram 0,87%, em reação à elevação de recomendação pelo Deutsche Bank. No setor de tecnologia, as ações da SAP subiram 1,24%. O DAX acumulou uma alta de 2,51% na semana. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 317 pontos, ou 0,77%, em 41.419 pontos (novo nível recorde). Também houve "triple witching" em Milão. As ações da Fiat subiram 4,49%, depois de a empresa anunciar a venda de sua subsidiária Ingest para a Pirelli e também em reação ao anúncio de uma joint venture com a indiana Tata Motor e aos dados de vendas na União Européia em novembro. No setor de seguros, as ações da Assicurazioni Generali subiram 2,47%, depois de a Banca Monte dei Paschi di Siena anunciar que vendeu sua participação de 1,6% na empresa por ? 700 milhões. Entre as ações ligadas ao setor de petróleo, os destaques foram Saipem (+2,70%) e Tenaris (+3,31%). Operadores disseram que, na próxima segunda-feira, o mercado estará atento à divulgação do saldo comercial da zona do euro em outubro. Nesta semana, o S&P-Mib acumulou uma alta de 1,87%. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 35,70 pontos, ou 0,25%, em 14.387,60 pontos. As ações da Metrovacesa subiram 3,25%, depois de a empresa anunciar dividendos. As da Antena 3 de Televisión avançaram 3,11%, recuperando-se de quedas recentes. Na semana, o Ibex avançou 2,10%. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 132,42 pontos, ou 1,21%, em 11.102,83 pontos. As ações do Banco Comercial Português subiram 5,32%, em reação à notícia de que o Banco BPI está vendendo sua participação na instituição; operadores disseram que isso torna mais fácil o aparecimento de ofertas para a aquisição do BCP; as ações do BPI subiram 0,84%. As ações da Galp Energia subiram 1,62% e as da Cimpor avançaram 2,15%, depois de as duas empresas concordarem em comprar uma parcela da unidade de cimento do grupo Lafarge na Turquia. Na semana, o PSI-20 acumula uma alta de 2,63%. As informações são da Dow Jones.