Bolsas européias sobem com resultados corporativos As principais bolsas de valores européias operam em alta nesta manhã, depois da divulgação de uma série de resultados corporativos favoráveis. Além disso, os ganhos das empresas mais sensíveis à queda do petróleo, como companhias aéreas e fabricantes de automóveis, compensam os desempenhos fracos do UBS, da Sanofi-Aventis e do setor imobiliário britânico. A siderúrgica alemã ThyssenKrupp avançava 0,5%, depois de informar que seu lucro líquido no primeiro trimestre fiscal subiu para 661 milhões de euros, de 255 milhões de euros de igual período do ano passado, impulsionado pela forte demanda por aço inoxidável. Peugeot subia 1,1% e Ryanair avançava 2,2%. A farmacêutica francesa Sanofi-Aventis, ao contrário, recuava 1,9%, com os investidores cautelosos quanto à falta de novas notícias sobre as intenções da empresa para com a Bristol-Myers Squibb. UBS perdia 0,8%, após anunciar queda de 48% de seu lucro líquido no quarto trimestre e que vai recomprar até 10% de suas ações. Às 10h32 (de Brasília), o índice FT-100, da Bolsa de Londres, subia 0,16%. Em Frankfurt, o índice Dax ganhava 0,19% e na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 subia 0,26%. As informações são de agências internacionais.