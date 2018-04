Bolsas européias sobem com resultados de empresas As principais Bolsas européias fecharam em alta, com o sentimento positivo em relação aos lucros das empresas contrabalançando o nervosismo dos investidores antes do anúncio da decisão de política monetária do Federal Reserve norte-americano. Os índices de confiança do empresariado na Alemanha e na França superaram as previsões, o que contribuiu para o sentimento positivo. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 32,1 pontos, ou 0,52%, em 6.214,6 pontos. A máxima intraday foi em 6.216,1 pontos, nível mais alto desde fevereiro de 2001. As ações das mineradoras subiram, assim como as do setor de comércio varejista. As da Amvescap, do setor financeiro, caíram 4,32%, em reação a seu informe de resultados. As da produtora de açúcar Tate & Lyle subiram 3,76%, depois de a empresa dizer que poderá vender sua unidade de ingredientes alimentares. As ações da gravadora EMI Group caíram 4,27%, depois de a empresa anunciar a descoberta de uma fraude contábil em sua unidade no Brasil; a fraude teria levado o grupo a superestimar sua receita em £ 12 milhões e seu lucro líquido em £ 9 milhões; alguns integrantes do comando da subsidiária brasileira foram suspensos. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em alta de 17,74 pontos, ou 0,33%, em 5.422,28 pontos. As ações da Air Liquide subiram 4,08%, em reação ao informe de resultados da concorrente norte-americana Praxair. As da Gaz de France avançaram 0,70%, depois de o Senado da França aprovar a lei para sua privatização. As da Michelin subiram 2,77%, em reação a seu informe de resultados. As ações do setor de produtos de luxo tiveram bom desempenho. As ações da Renault, que divulgaria resultados depois do fechamento, subiram 1,21%. As da STMicroelectronics, que havia divulgado resultados ontem, caíram 0,98%. As da Saint-Gobain recuaram 0,43%, em reação a seu informe de vendas. No setor siderúrgico, as ações da Mittal Steel subiram 0,38%. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 17,40 pontos, ou 0,28%, em 6.264,92 pontos. "A dinâmica do DAX melhorou recentemente; por isso, a marca dos 6.304 pontos deverá ficar ao alcance nos próximos dias", disse um operador. As ações da DaimlerChrysler subiram 4,19%, em reação a seu informe de resultados; outras ações do setor automotivo acompanharam. As ações da Lufthansa, que também divulgou resultados, avançaram 1,42%. As da Infineon, do setor de tecnologia, caíram 1,75%, em reação ao informe de resultados da rival STMicro. No setor siderúrgico, as ações da ThyssenKrupp subiram 4,10%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 109 pontos, ou 0,28%, em 39.407 pontos. As ações da Telecom Italia subiram 2,25%, depois de a empresa reafirmar o plano estratégico anunciado em setembro. As ações da Tenaris, do setor siderúrgico, avançaram 4,60%, após recomendação do UBS. As da Fiat, que divulga resultados nesta quinta-feira, subiram 2,56%. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 56,50 pontos, ou 0,42%, em 13.636,30 pontos (novo nível recorde). As ações da Acerinox subiram 3,04%, em meio a especulações de que a empresa poderá ser alvo de uma oferta de aquisição. As do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) fecharam no mesmo nível de ontem, depois da divulgação de seu informe de resultados. As ações da Cintra Infraestructura de Transportes, que divulga resultados nesta quinta-feira, subiram 2,59%. As da Antena 3 de Televisión caíram 3,32%, depois de o Santander reduzir sua participação na empresa. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 93,56 pontos, ou 0,89%, em 10.564,68 pontos. As ações do Banco Comercial Português fecharam no mesmo nível de ontem, depois de a instituição divulgar resultados. As da Energias de Portugal subiram 2,29%. As da Altri subiram 1,05%, em reação a seu informe de resultados. ABB, Shell, Banco Santander-Bilbao Vizcaya (BSCH), British American Tobacco, AstraZeneca, Dassault Systèmes, GlaxoSmithKline, Fiat, TF1, Cintra, France Telecom, Air Liquide, Corporación Mapfre, Antena 3, PPR, SGL Carbon, Metropole TV-M6, Luxottica, Peugeot, Wincor-Nixdorf e Cofina divulgam informes de resultados financeiros ou de vendas nesta quinta-feira. As informações são da Dow Jones.