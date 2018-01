Bolsas européias sobem com serviços financeiros As ações européias estão em alta. Os resultados da corretora Icap e da British Land e o avanço das ações da operadora de bolsas Deutsche Boerse impulsionam o setor de serviços financeiros. Às 9h05 (de Brasília), o índice FTSE 100, de Londres, subia 0,34% para 6.225 pontos. Mais cedo, as ações da corretora Icap subiram 1,4% depois que a companhia anunciou vendas e lucro ajustado no primeiro semestre fiscal acima do esperado, enquanto a British Land avançava 1,1% também por causa de seus bons resultados. O desempenho positivo dos papéis de serviços financeiros ajudava o índice DAX Xetra 30, de Frankfurt, a ter ganho de 0,34% para 6.474 pontos. As ações da Deutsche Boerse avançavam 1,6% com os recentes anúncios de fusões e aquisições no setor. Embora a empresa alemã tenha retirado sua proposta de comprar a operadora de bolsa pan-européia Euronext, o Lehman Brothers afirmou que vê "as ações como atraentes". O índice CAC-40, de Paris, tinha alta de 0,50% para 5.482 pontos, ajudado pelos ganhos de mais de 2% do grupo de alimentos Danone e de 1,4% do grupo aeroespacial e proprietário do Airbus EADS antes da reunião da direção da empresa na sexta-feira para discutir o lançamento do avião A350. Como ontem nos Estados Unidos, o volume de negócios está baixo antes do feriado de Ações de Graças, que manterá os mercados norte-americanos fechados na quinta-feira. As Bolsas dos EUA terminaram na segunda-feira com resultados mistos, com o Dow Jones em queda de 0,21% encerrando a seqüência de seis pregões de alta. O S&P 500 caiu 0,05% e o Nasdaq conseguiu terminar com ganho de 0,27%. Os papéis da segunda maior companhia de imóveis listada na Europa, a British Land, subiu 1,3% após a empresa informar que seu valor líquido por ação subiu 11%, excedendo as previsões dos analistas. A British Land disse que o aumento no valor de sua carteira de propriedades foi elevada pelo forte desempenho do escritório em Londres e pelos segmentos de varejo fora da cidade. A corretora Icap Plc informou que seu lucro ajustado no primeiro semestre subiu 23% para 120,8 milhões de libras e a receita aumentou 22% para 542,8 milhões de libras por conta do crescimento no mercado interbancário, sobretudo nos produtos de derivativos de ações, crédito, transporte e energia. Em notícias sobre fusões e aquisições, as ações da Gaz de France caíam 0,6% em meio a um informe do Financial Times de que a empresa poderá pagar um dividendo especial para permitir a conclusão de sua planejada fusão com a Suez. As ações da Suez subiam 0,3%. As informações são da agência Dow Jones.