Bolsas européias sobem influenciadas por balanços As principais bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, motivadas pela recuperação da abertura positiva de Nova York. Além disso, o mercado europeu reagiu positivamente a resultados de balanços de empresas, ao noticiário sobre fusões e aquisições e à decisão do Banco da Inglaterra de manter sua taxa básica de juros inalterada em 4,50% pelo sétimo mês consecutivo. Na Alemanha, o índice Xetra-DAX subiu 58,86 pontos (1,04%), em 5.732,22 pontos. Em Milão, o índice S&P-Mib encerrou com ganho de 299 pontos (0,80%), em 37.657 pontos A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 com avanço de 70,40 pontos (0,61%), para 11.699,60 pontos. Em Londres, o índice FT-100 subiu 43,0 pontos (0,74%), em 5.855,9 pontos. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 terminou em alta de 38,33 pontos (0,77%), em 5.007,84 pontos. Em Lisboa, o índice PSI-20 avançou 35,14 pontos (0,37%), para 9.610,82 pontos.