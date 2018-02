Bolsas européias sobem, mas esperam juro nos EUA As principais bolsas de valores européias operam em alta hoje, recuperando-se de ontem, diante da moderação dos preços do petróleo e em reação a alguns balanços divulgados nesta manhã. "Um pouco do alívio no Japão e nas demais bolsas asiáticas respingou na Europa", comentou um operador. O volume de negócios nas praças européias é reduzido, entretanto, por causa da expectativa com o resultado da reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O comitê anunciará às 15h15 (horário de Brasília) sua decisão sobre a taxa básica de juros nos EUA, quando as bolsas européias já estarão fechadas. Às 9h15 (de Brasília), o índice FT-100 da Bolsa de Londres, subia 0,30%; o índice CAC-40, da Bolsa de Paris, avançava 0,31%; e o índice Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, operava em alta de 0,71%. O setor de seguros recebe parte das atenções dos investidores hoje. As ações da Hannover Re subiram 1,4% mais cedo, depois de informar que seu lucro líquido subiu 2% no segundo trimestre, para 150,8 milhões de euros. A Hannover previu ainda que obterá bom resultado em 2006. Já as ações da companhia de resseguros suíça Converium caíram 1%, com o anúncio de seu resultado. O lucro líquido da empresa subiu 33,3% no segundo trimestre, para US$ 62,5 milhões. As ações da seguradora britânica Friends Provident recuaram 2,4%, com divulgação de queda de 9% em seu lucro antes de impostos, para um pouco abaixo do esperado. As informações são da Dow Jones.