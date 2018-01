Bolsas européias sobem; petrolíferas se destacam As principais bolsas européias operam com pequena alta esta manhã. Em Londres, as ações de empresas petrolíferas são ajudadas pelo aumento dos preços do petróleo (Royal Dutch Shell +0,41%, BP +1,07%). As mineradoras também avançavam (Xstrata +2,44%, Antofagasta +3,14%). Ações de empresas ligadas ao consumo também eram destaque. A britânica Kingfisher perdia 2,1%, depois de anunciar aumento de 2,3% das vendas no terceiro trimestre. O banco de investimentos Merrill Lynch chamou atenção para os planos de investimento de uma das unidades do grupo, a B&Q, o que pode contrariar o cenário de recuperação traçado pelo banco para a empresa no curto prazo. A empresa francesa Danone recuava 1,1% na Bolsa de Paris depois de ter registrado forte valorização nos últimos pregões. O grupo elevou sua meta de crescimento das vendas no médio prazo para algo entre 6% e 8%, bem como sua previsão de lucro operacional. Prudential, elevada pelo Citigroup de manter para compra, subia 1,2%. Euronext recuava 2,7%, com preocupações de que a operadora de bolsas pan-européia poderá ter de enfrentar maior concorrência. Neste mês, um grupo de bancos, incluindo o Citigroup e o Goldman Sachs, anunciou que pretende cooperar entre si para oferecer uma plataforma alternativa de negociação de ações. Deutsche Boerse recuava 0,6%. Às 10h20 (de Brasília), o índice FT-100, da Bolsa de Londres, subia 0,16%, enquanto o índice Dax, da Bolsa de Frankfurt, ganhava 0,37%. O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, avançava 0,14%. As informações são de agências internacionais.