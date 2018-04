Bolsas européias sobem; Telecom Italia ganha 11% Os ganhos das empresas de telecomunicações estimulam as principais bolsas européias, que registram alta após a norte-americana AT&T revelar que está negociando a compra de participação na Telecom Itália. As ações da Telecom Italia dispararam 11,4% na Bolsa de Milão. A AT&T, em parceria com a mexicana América Móvil - grupo que no Brasil controla a Claro -, anunciou que está discutindo com a diretoria da Pirelli a compra de participação na holding que controla a Telecom Italia, a Olímpia. Outras operadoras de telecomunicação estão subindo com as notícias: as ações do Vodafone Group subiram 2,1%, as da France Telecom ganharam 2,8% e as da Deutsche Telekom avançaram 3%. Na Bolsa de Madri, as ações da Telefónica subiram 1,3%, estimuladas pelo anúncio feito em fevereiro de que a companhia está negociando, junto com a Pirelli, a compra de participação minoritária na Olímpia. Às 9h48 (de Brasília), o índice FTSE-100 da Bolsa de Londres subia 0,16%; o índice Xetra-DAX da Bolsa de Frankfurt avançava 0,27%, enquanto o índice CAC-40 da Bolsa de Paris cedia 0,04%. Os volumes negociados na região são baixos, em razão da proximidade do feriado da Páscoa. Os ganhos no setor de telecomunicação ofuscavam as dificuldades das fabricantes de telefones, após a joint venture recém-formada Nokia Siemens alertar para uma diminuição na demanda por equipamentos em algumas regiões. As ações da Nokia perderam 1,3% e as da Siemens recuaram 0,1%. As ações das concorrentes também registraram queda, como Alcatel-Lucent (-0,3%) e Ericsson (-1,4%). Outro destaque da alta são as ações da DaimlerChrysler, que subiram 1,1% com os rumores de que poderá vender a divisão americana Chrysler por entre US$ 6 bilhões e US$ 9 bilhões, valor acima do estimado inicialmente. Já as ações da Novartis perderam 3,6%, em reação ao anúncio feito sexta-feira à noite de que suspendeu os embarques do remédio Zelnorm, a pedido do FDA. Por causa da suspensão, a empresa diminuiu sua projeção de lucro para 2007. As informações são de agências internacionais.