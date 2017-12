Bolsas europeias têm forte queda após vitória do 'não' na Grécia

As bolsas europeias encerraram o pregão desta segunda-feira, 6, em baixas acentuadas, pressionadas pela vitória do "não" no plebiscito que definiu a postura da Grécia diante das exigências de credores para socorrer o país. A onda de vendas, entretanto, foi menor do que a prevista por alguns analistas. O índice pan-europeu Stoxx 600 cedeu 4,74%, fechando em 378,68 pontos, com as ações bancárias liderando as perdas.

O mau humor no mercado internacional também se refletiu por aqui. Às 15h45, o Ibovespa recuava 1,17%, cotado aos 51.905 pontos, pressionado por ações da Petrobrás, da Vale e de bancos. O dólar era negociado a R$ 3,149, avançando 0,41%.

Em Nova York, o índice Dow Jones recuava 0,64%; o S&P 500 caía 0,75%; o Nasdaq registrava perdas de 0,69%.

A maioria das bolsas asiáticas também fechou em baixa. A exceção ficou por conta da Bolsa de Xangai, que encerrou em alta impulsionada por medidas de estímulo à economia anunciadas pelo governo chinês no fim de semana. Com isso, o índice Xangai Composto fechou o dia com ganho de 2,41%, a 3.775,91 pontos, depois de cair 5,8% na sexta-feira e 12,1% no acumulado da semana passada.

O índice Shenzhen Composto (que acompanha empresas menores na China) caiu 2,70%, a 2.041,85 pontos; o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve baixa de 3,18%, a 26.236,28 pontos; e o Kospi, da Coreia do Sul, caiu 2,40%, a 2.053,93 pontos.

A mesma reação foi vista na Austrália, onde o índice S&P/ASX 200, da Bolsa de Sydney, recuou 1,14%, a 5.475,00 pontos. "Vai ser muito difícil um novo acordo ser alcançado na Grécia sem concessões significativas dos gregos", disse o banco BNP Paribas em nota a clientes. Os economistas do banco afirmaram que, agora, a chance de uma saída do país da zona do euro é de 70%.

Reflexos da crise. A rejeição dos gregos às demandas dos credores internacionais provocou uma forte onda de aversão ao risco na Europa, com a percepção que decisão empurraria o país para fora da zona do euro e causaria uma crise no sistema.

No entanto, a sinalização de que o governo grego estaria disposto a voltar a sentar-se à mesa com os credores internacionais e a saída de Yanis Varoufakis do ministério das Finanças estancaram, em parte, as perdas dos mercados europeus. "Continuamos a viver momentos decisivos. Estamos passando por eles, mas nada parece estar muito definido", disse o analista da Insight Investment Paul Lambert, explicando que os mercados reagem com medo, mas não com pânico diante da atual situação da Grécia.

As quedas mais acentuadas foram observadas nos países que são considerados periféricos na zona do euro, especialmente porque a Bolsa de Atenas segue fechada para evitar forte volatilidade.

Na visão do mercado, Itália, Espanha e Portugal seriam contaminados mais imediatamente com uma eventual saída da Grécia do bloco, principalmente por terem estado envolvidos em crises da dívida em um passado recente.

Desta forma, o índice FTSE-Mib, da Bolsa de Milão, fechou em queda de 4,03%, aos 21.600,72 pontos, na mínima do dia. As ações bancárias foram as mais penalizadas no pregão. Também fortemente afetado por bancos, o índice IBEX-35, da Bolsa de Madri, perdeu 2,22%, encerrando em 10.540,10 pontos. Em Lisboa, todas as ações que compõem o índice PSI-20 terminaram no vermelho. Mais uma vez, os papéis de instituições financeiras se destacaram entre as baixas.

Da mesma forma, os títulos soberanos desses países se desvalorizaram, com um sinal de fuga para investimentos mais seguros. Os rendimentos do bônus de 10 anos da Itália subiam para 2,386% e os da Espanha avançavam para 2,333%. Quando os juros sobem, os preços caem.

Em Paris, o índice CAC-40 cedeu 2,01%, encerrando em 4.711,54 pontos. Em Frankfurt, o DAX fechou em queda de 1,52%, aos 10.890,63 pontos. Com a avaliação de que a crise grega afeta menos o Reino Unido, que faz parte da União Europeia, mas não adotou o euro como moeda, a Bolsa de Londres teve uma queda bem mais modesta. O índice FTSE-100 teve baixa de 0,76%, aos 6.535,68 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).