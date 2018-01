Bolsas européias terminam com perda, exceto Milão As principais bolsas européias fecharam em leve queda, influenciadas pelas baixas do setor farmacêutico; a exceção foi Milão, que fechou em alta depois da divulgação dos informes de resultados da Enel e da ENI e em meio a especulações sobre fusões no setor financeiro. As ações do setor farmacêutico vêm caindo nos últimos dias em todo o mundo, por causa da vitória do Partido Democrata nas eleições para o Congresso dos EUA. "Com os democratas agora em ascensão, os investidores estão vendendo ações porque cresceu a probabilidade de reforma nos sistemas de saúde pública norte-americanos Medicaid e Medicare", comentou o estrategista Clive McDonell, da Standard & Poor's. Em Zurique, as ações da Novartis caíram 1,40% e as da Roche recuaram 0,95%. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em queda de 23,1 pontos, ou 0,37%, em 6.208,4 pontos. As ações do setor farmacêutico voltaram a cair (AstraZeneca -2,11%, GlaxoSmithKline -1,88%). As da Cairn Energy, do setor de petróleo, subiram 3,92%, em reação a informes de que a Oil and Natural Gas, da Índia, está interessada em comprar os ativos da companhia escocesa no Rajastão. No setor de comércio varejista, as ações da rede de supermercados J. Sainsbury subiram 1,45%, em meio a rumores de uma oferta pela empresa. No setor de energia, as ações da Scottish Power subiram 2%, depois de a Iberdrola, da Espanha, dizer que está estudando opções de aquisições e que a Scottish Power está entre elas. No setor de mineração, as ações da Lonmin subiram 3,04%, depois de a Morgan Stanley dizer que ela é a produtora de platina que tem os custos de produção mais baixos. Na semana, o FT-100 acumulou uma alta de 0,98%. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou em baixa de 1,10 ponto, ou 0,02%, em 5.447,50 pontos. Os investidores foram surpreendidos pelo informe de que o PIB da França teve crescimento zero no terceiro trimestre, em comparação com o segundo (com +1,9% em relação ao mesmo período de 2005). As ações da EdF (Electricité de France) subiram 2,56%, em reação a seu informe de resultados. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados também estavam Hermés International (-4,67%), Rhodia (+2,71%) e Bouygues (-1,12%). As da Sanofi-Aventis, do setor farmacêutico, caíram 1,28%. As ações da operadora de Bolsas Euronext subiram 6,52%, em reação à alta forte de sua parceira norte-americana em processo de fusão, a NYSE Group. No setor de tecnologia aeroespacial e militar, as ações da EADS subiram 1,81%, em meio a especulações contínuas sobre uma oferta de aquisição. Na semana, o CAC acumulou uma alta de 2,08%. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt terminou o dia com o índice Xetra-DAX em queda de 0,91 ponto, ou 0,01%, em 6.357,77 pontos. "Boa parte dos movimentos de preço de ações individuais foram reações aos informes de resultados divulgados ontem", disse um operador. Um analista técnico observou que "o DAX continua em tendência forte de alta, mas também está supercomprado e uma correção é indicada, com meta em 6.236 pontos". Entre as ações de empresas que reagiram à divulgação de resultados estavam Siemens (+1,13%), TUI (-9,96%), Deutsche Telekom (-2,45%) e Adidas (-2,97%). As da BASF, do setor químico, subiram 1,86%, em reação a comentários favoráveis de analistas e ao informe de resultados da Rhodia. Na semana, o DAX acumulou uma alta de 1,87%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 180 pontos, ou 0,45%, em 40.480 pontos, sustentado pelo desempenho positivo das ações do setor de energia, segundo operadores. Na semana, o S&P-Mib acumulou uma alta de 1,68%. As ações da ENI subiram 2,02% e as da Enel avançaram 1,86%, depois de ambas terem divulgado um forte resultado no terceiro trimestre. O setor bancário também fechou em território positivo, respaldado pelas expectativas de bons resultados financeiros no terceiro trimestre: Banca Intesa subiu 0,41% e Popolare Verona avançou 1,22%. As ações da Capitalia, por outro lado, caíram 2,37% após divulgar um fraco resultado no terceiro trimestre. As ações da Fiat recuaram 0,92%, pressionadas por uma realização de lucro. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, terminou o dia com perda de 109 pontos, ou 0,77%, em 14.002,40 pontos, em linha com a fraqueza da maioria dos mercados europeus diante do fechamento negativo de ontem de Wall Street. As ações da Iberdrola caíram 2,03% e lideraram as perdas do mercado, pressionadas pelos informes de que a companhia planeja fazer uma oferta pela Scottish Power. Depois do fechamento do mercado, a Iberdrola confirmou que abriu negociações com a Scottish Power para uma fusão que criaria uma das maiores companhias européias de energia pelo valor de mercado. A Iberdrola também informou que vai pagar um dividendo temporário de 45 euros por ação contra o resultado 2006, 23% a mais do que o dividendo temporário pago em 2005. Esse dividendo será pago no dia 2 de janeiro de 2007. As ações da Telefónica caíram 0,85%. Na semana, o Ibex acumulou uma alta de 1,51%. Lisboa Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 fechou em queda de 6,30 pontos, ou 0,06%, em 10.601,69 pontos, em linha com as perdas das demais bolsas européias, que continuaram a sofrer os efeitos da fraqueza das ações de companhias farmacêuticas. As ações da Energias de Portugal caíram 0,28% e as da Portugal Telecom recuaram 0,10%, depois de anunciarem um débil resultado no terceiro trimestre na quinta-feira. As ações da Galp Energia subiram 0,17%, depois de ter iniciado sua produção de petróleo em Angola. Na semana, o PSI-20 acumulou uma alta de 0,93%. As informações são da Dow Jones.