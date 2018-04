Bolsas européias terminam em baixa com mineradoras As bolsas interromperam a alta que já durava quatro pregões e fecharam em queda, depois de o recuo nos preços dos metais pressionar as ações das empresas do setor de mineração. As ações da BHP Billiton tiveram a maior perda em mais de um mês, de 2,6%, em reação ao preço dos contratos de cobre, que passaram por realização de lucros na Bolsa de Metais de Londres. Rio Tinto perdeu 2%, Kazakhmys recuou 1,4% e Vendanta Resources cedeu 2,6%. Por outro lado, a divulgação de balanços da ASML e da suíça Roche ajudaram a animar os investidores. As ações da ASML ganharam 5,5% depois de a fornecedora de equipamentos para a indústria de semicondutores informar que seu lucro do primeiro trimestre praticamente dobrou para 153 milhões de euros (US$ 208 milhões). Já as ações da gigante farmacêutica Roche ganharam 2% com o anúncio de crescimento de 16% dos lucros para 11,4 bilhões de francos suíços (US$ 9,4 bilhões). As ações do ABN Amro continuaram no foco dos investidores, depois de o banco holandês ter afirmado ontem que ampliou o prazo de negociações exclusivas com o Barclays, ao mesmo tempo em que aceitou o pedido do Royal Bank of Scotland, Fortis e Santander, para realizar um encontro na próxima semana. ABN perdeu 0,7%, enquanto Royal Bank of Scotland perdeu 1,4%, Santander caiu 0,7%, Fortis recuou 0,3% e Barclays cedeu 0,1%. Em Londres, o índice FTSE-100 fechou em queda de 48,40 pontos, ou 0,74%, em 6.449,40 pontos. O setor de construção civil ficou pressionado pela divulgação da ata da última reunião do Banco da Inglaterra, que informou que dois membros do comitê de política monetária votaram por um aumento de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros no início deste mês contra sete membros que decidiram pela manutenção da taxa em 5,25% ao ano. As ações da Hammerson recuaram 2,5%, as da British Land perderam 2,9%, as da Land Securities caíram 2,3% e as da Slough Estates cederam 2,3%. O índice CAC-40 da Bolsa de Paris caiu 22,19 pontos, ou 0,38% e encerrou o dia em 5.835,95 pontos. Destaque para a alta das ações do Société Generale, que ganharam 3% com os rumores de que poderá ser alvo de oferta do grupo italiano Unicredit. Em Frankfurt, o índice Xetra-DAX fechou em baixa de 66,49 pontos, ou 0,90%, em 7.282,34 pontos. As ações da Volkswagen subiram 0,6% depois de a montadora registrar lucro de 740 milhões de euros (US$ 1 bilhão) no primeiro trimestre. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 21,24 pontos, ou 0,18%, em 12.065,57 pontos. As ações do Banco Comercial Português subiram 1,1% com o fortalecimento do setor bancário e as da Portugal Telecom ganharam 0,4% antes da reunião dos acionistas na próxima semana que deve aprovar a cisão da PT Multimedia. O índice Ibex-35 caiu 95,60 pontos, ou 0,64%, e fechou em 14.870,40 pontos. As informações são da Dow Jones.