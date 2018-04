Bolsas européias terminam o dia em leve baixa As principais bolsas européias fecharam praticamente estáveis, com os ganhos das companhias de petróleo, do grupo de supermercados britânico Tesco e da montadora francesa Peugeot compensando as perdas de ações relacionadas a empresas do setor de tecnologia - antes da divulgação de balanços da IBM e da Intel nesta noite nos EUA e da finlandesa Nokia, na quinta-feira. Entre as notícias de fusão e aquisição, destaque para ABN Amro, que subiu em Amsterdam, impulsionado pelas especulações relacionadas ao tamanho da oferta do consórcio liderado pelo Santander. Por outro lado, as ações da Telecom Italia caíram em Milão depois de a AT&T abandonar a negociação de aquisição de participação. As ações do ABN Amro continuaram a subir, registrando alta de 2,3% com os investidores especulando que a oferta do consórcio liderado pelo espanhol Santander pode superar a do britânico Barclays. Já as ações da Telecom Italia perderam 1,7% em Milão depois de AT&T anunciar que encerrou as negociações para a aquisição de participação na holding Olimpia. A Pirelli, proprietária da Telecom Italia informou ontem, depois do fechamento do mercado, que o parceiro da AT&T, o grupo mexicano América Móvil, continua negociando a aquisição de controle indireto da Telecom Italia. As ações da Pirelli perderam 1%. Ainda na Itália, as ações da Alitalia recuaram 5,5%. Segundo o Tesouro italiano, três consórcios já apresentaram seus planos para adquirir a companhia aérea. As ações da Alitalia subiram nas últimas semanas, antes dos anúncios das ofertas. Destaque ainda para as petrolíferas. A gigante francesa Total subiu 1% com a alta dos futuros do petróleo. BP ganhou 0,17% e Royal Dutch Shell avançou 0,7%. Em Londres, o índice FTSE-100 caiu 18,40 pontos, ou 0,28% e fechou em 6.497,80 pontos. As ações da Tesco subiram 1,3% depois de registrar aumento de 20,5% no lucro líquido do ano fiscal para 1,9 bilhão de libras esterlinas (US$ 3,8 bilhões), citando sua expansão internacional. O grupo informou ainda que tem planos para aumentar seu plano de recompra de ações para 3 bilhões de libras esterlinas (cerca de US$ 6 bilhões), o dobro do previamente autorizado. O índice CAC-40 da Bolsa de Paris encerrou em queda de 3,83 pontos, ou 0,07%, em 5.858,14 pontos. A Peugeot ganhou 3,2% com elevação da recomendação do Morgan Stanley de "equal weight" (desempenho na média do mercado) para "overweight" (acima da média). Em Frankfurt, o índice Xetra-DAX subiu 10,77 pontos, ou 0,15%, e fechou em 7.348,83 pontos. As ações da Volkswagen ganharam 1,8% depois da companhia ter informado que as vendas de automóveis cresceram 8% no primeiro trimestre, para 1,47 milhão de unidades. O índice Ibex-35 da Bolsa de Madri terminou o dia em baixa de 54,80 pontos, ou 0,36%, em 14.966,00 pontos. As ações da Iberia perderam 2,9%. Em Lisboa, o índice PSI-20 caiu 9,42 pontos, ou 0,08%, e fechou em 12.044,33 pontos. Uma realização de lucros afetou as ações das blue chips (ações de primeira linha) Energias de Portugal (-0,7%), Banco Português de Investimento (-0,5%) e Sonae SGPS (-0,5%). As informações são da Dow Jones.