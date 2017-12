Bolsas norte-americanas iniciam o dia em queda As bolsas norte-americanas iniciaram a sexta-feira em tendência de baixa. O Índice Dow Jones abriu em queda de 7 pontos, ou -0,07%. A bolsa eletrônica Nasdaq caía 9 pontos (0,41%) após a abertura. O Standard & Poor's recuava 0,28% às 10h33 (horário de Brasília). O movimento de baixa coincide com o dos principais índices das bolsas de valores européias, que operam todas em queda, e com o fechamento das bolsas asiáticas, onde também houve recuo (exceto na China). Segundo um analista, o dólar parece estar conduzindo o desempenho dos mercados hoje. "Falando de maneira geral, as ações parecem estar sendo fortemente influenciadas pela trajetória do dólar e talvez pela expectativa de seu desempenho futuro", disse o analista Darren Gibbs, do Deutsche Bank.