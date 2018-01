Bolsas nos EUA fecham em baixa com inflação alta As Bolsas em Nova York fecharam em baixa com os investidores reforçando a cautela depois dos dados de inflação e antes da reunião, na próxima semana, do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos). O índice Dow Jones caiu 49,27 pontos, para 12.110,41 pontos, acumulando perda de 0,41% no dia e de 1,4% na semana. O Nasdaq recuou 0,25% no dia e 0,6% na semana e o S&P 500 terminou em baixa de 0,38% nesta sexta-feira e de 1,1% na semana. A queda das ações se acentuou na parte da tarde quando os investidores passaram a dar maior peso aos dados de inflação acima do esperado, que reduziram as esperanças de que o Fed reduza os juros no curto prazo para estimular a economia ou, pelo menos, fortalecer a liquidez no sistema financeiro. O Departamento do Trabalho dos EUA informou mais cedo que o índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) subiu 0,4% em fevereiro, superando o aumento de 0,3% esperado pelos analistas. O núcleo avançou 0,2%, conforme o previsto. O núcleo exclui os preços de energia e alimentos. O Fed se reúne para decidir sobre o juro na terça e quarta-feira próximas e a expectativa é que mantenha sua taxa inalterada em 5,25% ao ano. As informações são da agência Dow Jones.