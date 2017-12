Bolsas nova-iorquinas seguem em leve queda O mercado norte-americano de ações segue operando em leve queda, refletindo o nervosismo dos investidores com a perspectiva das taxas de juro, depois de os dados do índice de preços ao produtor (PPI) e da produção industrial de abril mostrarem uma economia vigorosa e com inflação sob controle. "Esta é uma semana orientada por indicadores, e hoje foi um dia cheio de dados sobre a inflação e o vigor da economia. Em sua maior parte, o informe do PPI acalmou os temores quanto à inflação, enquanto os números da produção industrial mostraram que a economia continua a se expandir num ritmo decente", comentou o diretor de operações da Ryan Beck & Co., Jay Süskind. Para ele, o mercado "está um pouco nervoso. O mercado ainda gostaria de ver o índice de preços ao consumidor, amanhã, para que os temores sobre inflação sejam acalmados. Depois disso, poderemos ter alguma estabilização". Entre os destaques do pregão estão as ações do setor de comércio varejista, depois da divulgação dos informes de resultados da Wal-Mart (+1,31% há pouco) e da Home Depot (-4,79%); as ações dos setores farmacêutico, de energia, serviços de petróleo e do setor financeiro estão em alta; as das construtoras estão em queda, em reação ao fraco indicador de novas construções de residências. Às 16h15 (de Brasília), o índice Dow Jones recuava 0,07%, o Nasdaq caía 0,44% e o S&P-500 perdia 0,17%. As informações são da Dow Jones.