Bolsas reduzem ganhos após documento do Fed O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, manteve-se em alta, mas abaixo das máximas (subia 0,22%, a 12.233 pontos às 16h25), após a divulgação do Livro Bege do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). Com isso o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, também reduziu seus ganhos, chegando a operar em alta de apenas 0,01%. Às 16h37, subia 0,03%, para 43.230 pontos. O Livro Bege é um sumário das 12 regionais do Fed sobre as condições econômicas atuais norte-americanas, que servirá de base para a decisão de política monetária do encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), marcado para os dias 20 e 21. O Livro Bege apontou crescimento "modesto" na maior parte dos EUA, em meio a ganhos em geral estáveis de inflação. O relatório, no entanto, indicou sinais de desaceleração nas atividades em regiões importantes como Nova York, Saint Louis, Boston e Dallas. A economia melhorou na região de Filadélfia. O mercado de habitação continua fraco, mas há "sinais de estabilização" em algumas áreas, segundo o relatório.