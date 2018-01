Bolsas sobem 1% China e 1,3% na Coréia do Sul As ações avançaram na China, nesta sexta-feira, com compras institucionais renovadas, com redução dos temores sobre uma retomada iminente de IPOs. O índice Xangai Composto encerrou em alta de 1,0%, em 1.282,66 pontos. O índice Shenzhen Composto subiu 1,3%, para 316,52 pontos. Jornais locais citaram que um oficial da China Securities Regulatory Commission disse que a CSRC não publicou um documento recentemente detalhando regras para IPOs. A negativa segue conversas de que a CSRC teria divulgado regras sobre emissões iniciais que seriam precursoras de uma retomada das IPOs. "Os relatos, indicando que a reguladora não quer que rumores afetem o mercado, estão ajudando a estabilizar o sentimento", disse Hao Guomei, analista da Huatai Securities. As IPOs estão interrompidas desde abril passado, quando a reguladora lançou um programa permitindo a conversão de ações não-negociáveis em ações negociáveis. As ações da China Petroleum & Chemical subiram 1.0%. As empresas com forte crescimento nos lucros em 2005 também encerraram em alta. Na Coréia do Sul, o índice Kospi avançou 1,03%, ou 13,57 pontos, para fechar em 1.335,23 pontos, estimulado por ganhos de papéis de corretoras e do setor automotivo comprados por instituições locais. O índice pode testar 1.3520 pontos na próxima semana, se a taxa de câmbio local tiver estabilização, afirma Kim Yun-Woo, analista da Hanyang Securities. Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou leve alta, subindo 0,08%, 12,52 pontos, para fechar em 15.425,95 pontos. Em Bangcoc, na Tailândia, o índice Thai Set subiu 0,67%, ou 4,93 pontos, fechando em 738,07 pontos. Na Indonésia, o índice Jacarta Composto avançou 0.52%, ou 6,46 pontos, totalizando 1.253,10 pontos, diante das notícias de revisão da perspectiva do rating soberano, de estável para positivo, pela S&P. Nas Filipinas, o índice PSE Composto teve leve avanço de 0,08%, ou 1,64 pontos, para 2.085,29 pontos, com amenização da reação positiva que havia sido promovida com a decisão da S&P de elevar a perspectiva para a classificação do país de negativa para estável, dizem traders. Na Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, o índice KLSE Composto teve leve queda de 0,03%, ou 0,32 ponto, para 920,31 pontos. Em Cingapura, o índice Straits Times perdeu 0,33%, ou 8,03 pontos, fechando em 2.423,59 pontos, com investidores cautelosos diante da falta de notícias internas e sinais mistos de Wall Street. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted teve perda de 0,53%, ou 35,21 pontos, totalizando 6.594,92 pontos.