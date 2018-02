Bolsas sobem mais de 0,5% em NY; GM é destaque Os principais índices das Bolsas de Nova York operam em alta superior a 0,5%. Às 14h40 (horário de Brasília), o índice Dow Jones avançava 0,56%, o Nasdaq, da Bolsa eletrônica, registrava ganho de 1,00% e o S&P-500 subia 0,59%. As ações da GM tinham alta de 3,90%, em linha com os ganhos dos papéis do setor de transporte, em meio ao declínio dos preços do petróleo. Às 14h20, as ações da empresa estavam em US$ 33,08, superando a máxima em 52 semanas de US$ 33,06, registrada em 26 de julho. As ações da GM ganharam 67% desde o início do ano em virtude da confiança dos investidores no sucesso da estratégia de recuperação da montadora. A Ford, que nos próximos dias anunciará os detalhes da versão para acelerar seu plano de reestruturação na América do Norte, apresenta alta de 3,10% para US$ 8,98 em suas ações. As informações são da agência Dow Jones.