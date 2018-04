Bom humor externo reforça queda nos juros futuros Os juros futuros iniciaram hoje em queda na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O ambiente positivo no exterior permite que as taxas recuem ainda mais, mesmo depois do forte ajuste que aconteceu na curva de juros ontem. Operadores dizem que as perspectivas favoráveis do País, que foram reforçadas pelo placar dividido do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu reduzir a taxa de juro básica brasileira, a Selic, de 12,75% ao ano para 12,5% em abril, sustentam o movimento vendedor no mercado de juros. Na reunião do Copom na última quarta-feira, três integrantes votaram a favor de um corte de meio ponto da Selic, enquanto quatro manifestaram seu voto para uma redução de 0,25%. Segundo profissionais, foi nítida a presença forte de investidores estrangeiros vendendo contratos de depósito interfinanceiro (DI) no pregão de ontem na BM&F. Hoje, o ambiente externo mostra-se muito positivo, derrubando o dólar no Brasil. As bolsas européias sobem e os índices futuros das bolsas em Wall Street avançam, motivando investidores a continuarem reagindo às boas perspectivas da economia local. Essa queda forte dos juros futuros deixa a sensação de que, em algum momento, o mercado pode querer realizar, ou seja que os investidores vão querer embolsar seus lucros e aí as taxas poderão subir. Afinal, foi um recuo muito intenso em pouco tempo. De toda forma, pelo menos nesta manhã, ninguém enxerga espaço para reversão desse movimento. Às 10h14, o contrato de DI mais negociado na BM&F, com vencimento em janeiro de 2009, tinha taxa de 10,97% ao ano, ante 11,07% do dia anterior. O para janeiro de 2010 estava a 10,75% ao ano (10,90% ontem).