Bom para o País, ruim para seu bolso A desoneração para investidores estrangeiros nas aplicações em títulos do governo deve ter impacto positivo para o País, reduzindo o custo da rolagem da dívida do governo e alongando o prazo de vencimento dessa dívida, mas será negativa para quem aplica em fundos de renda fixa ou faz uma poupança para a compra da casa própria ou ainda para a aposentadoria. Isso porque a expectativa é de queda da taxa real de juros no País. Nesta semana, o secretário-executivo do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, comemorou a venda de R$ 1 bilhão em Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), títulos do governo indexados pelo IPCA, o índice que rege as metas de inflação. O leilão garantiu que o governo vendesse os títulos com vencimento em 2015 prometendo taxa de juros reais de 8,5% ao ano. Tanto os papéis com vencimento em 2024 quanto em 2045 pagarão 8,35% ao ano. No início do ano, tanto os investidores que aplicaram no Tesouro Direto quanto os gestores de fundos de investimento conseguiram comprar esses títulos com taxa de juro em torno de 10%. As regras de incentivo para investidores estrangeiros prometem alongar esses prazos e reduzir ainda mais essas taxas. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-SP) realizada junto a 100 profissionais de empresas dos segmentos industrial, comercial e de serviços. O levantamento mostrou que 84,21% acredita que as medidas aumentarão a competição no mercado de renda fixa e, desse total, 77,78% diz que as movas regras vão ajudar a reduzir o juro pago além da inflação pelos títulos públicos. Leia também: Avalanche de dólares à vista