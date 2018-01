Bom Retiro ganha ar de shopping Um novo centro comercial com lojas de arquitetura e vitrines sofisticadas começa a dominar o antigo comércio de confecções do Bom Retiro, na região central de São Paulo. É claro que as lojas populares, que enfrentam a concorrência dos camelôs nas ruas, ainda fazem parte da paisagem do bairro. Mas quem ultrapassa os limites da Rua José Paulino vai encontrar outro tipo de comércio, repleto de lojas com ar de shopping center. O Bom Retiro quer cada vez menos vender simplesmente roupas e cada vez mais vender "moda", o que mudou o visual das lojas, o público que freqüenta o local e elevou às alturas o valor dos aluguéis. "Em ruas onde estão as melhores lojas pedem-se 'luvas' pelo ponto em dólar", diz um comerciante da região. Há duas semanas, na Rua Aimorés, o aluguel de uma loja de 750 m², com dois andares, saía por R$ 27 mil para um contrato de quatro anos. As "luvas" pedidas para entrar no ponto eram de US$ 300 mil. Há locais na região com alto movimento de público e procuradíssimos por lojistas. O Lombroso Fashion Mall, por exemplo, shopping atacadista recém-inaugurado, alugou 30 lojas em menos de um mês. "Eram mais de 200 pessoas na fila e tivemos que escolher a dedo as confecções", diz o representante dos lojistas no shopping, Augusto Koh. Entre as lojas, de atacado, há confecções que vieram de outros pólos comerciais, como Brás e Itaim Bibi, e de Estados, como de Goiás. Luis Yon, um dos proprietários da Malagueta, na Rua José Paulino, há um ano procura um novo imóvel na região, mas sem sucesso. "Há falta de lojas para locação e quando há uma vaga, num bom ponto, é alugada em uma semana", diz Jaime Rabinovitsch, da imobiliária Rebeca. Com a mudança na fachada das lojas e o aumento de consumidores de classe média, diz, os aluguéis subiram cerca de 60% nos últimos três anos. Alta valorização Segundo a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio do Estado de São Paulo (Embraesp), a região só fica atrás da Rua 25 de Março em valorização. De acordo com a imobiliária Rebeca, os valores de aluguel ficam entre R$ 50 e R$ 150 o metro quadrado. Para ter sucesso nesses locais, Rabinovitsch calcula que o lojista deva vender no atacado de R$ 400 mil a R$ 500 mil por mês. Mas falar em quantidades investidas nas reformas das lojas ou em faturamento com os comerciantes, a maioria coreanos, é complicado. Nessa região ninguém quer falar em números. As ruas Aimorés e Cesare Lombroso são as mais valorizadas, mas outras como a dos Italianos, Carmo Cintra e Ribeiro de Lima também passam por mudanças, observa o presidente do Clube dos Dirigentes Lojistas do Bom Retiro, Ary Martorelli. O comércio do bairro começou a passar por uma transformação há cerca de três anos, com investimentos em modernização. "Antes os lojistas pintavam a parede de branco e estava tudo bem. Hoje se gasta muito em projetos arquitetônicos e decoração", diz Luis Yon, da Malagueta. Na Aramadu, o interior já foi revestido com um cenário marinho e em outra ocasião ganhou ares de jardim. "A cada estação mudamos a loja toda", diz a assistente de diretoria, Cristina Quirino Barros. Com lojas nas ruas Aimorés, José Paulino e Brás, a Malagueta está há 20 anos na região, mas foi há três anos que elevou muito o faturamento quando mudou o conceito da marca. "Vender moda significou um crescimento anual em torno de 30% a 40%", diz Luis Yon. A maior parte das cerca de mil lojas da região vende sobretudo para o atacado, mas pelo menos 20% abrem as portas para o consumidor comum, principalmente aos sábados. Muitas participam da semana de moda da região (Bom Retiro Fashion Business) e têm estilistas que vão para Paris, Londres e Nova York para antecipar-se aos lançamentos. "A imagem do Bom Retiro era de quem copiava moda; hoje cada uma trabalha com dois ou três estilistas", diz Yon. Outro comerciante, que prefere não se identificar, resume: "Viajar para os centros mundiais de moda deixou de ser um diferencial para virar uma questão de sobrevivência. Todos que vendem moda viajam". A assistente de diretoria da Aramadu diz que nos últimos três anos, quando a empresa passou a apostar na moda jovem em malha, as vendas cresceram 70%.