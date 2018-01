Bombeiros recebem chamado sobre suposto homem-bomba na Bovespa O Centro de Operações do Corpo de Bombeiros recebeu um chamado por conta da presença de um suposto suicida, que se diz um homem-bomba, em frente ao prédio da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na Rua XV de Novembro, no centro de São Paulo. Os Bombeiros ainda não confirmam os rumores de que a intenção do homem seria explodir o prédio. A Polícia Militar e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) estão seguindo para o local.